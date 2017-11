Zum dritten Mal in Folge nicht verloren und die Position in der Spitzengruppe gewahrt: Regionalligist Kickers Offenbach ist am Sonntag mit einem Unentschieden in die Rückrunde gestartet. Richtig spannend wurde es dabei erst in der Schlussphase.

Die Offenbacher Kickers sind mit einem Unentschieden in die Rückrunde der Fußball-Regionalliga gestartet. Das Heimspiel des OFC gegen die TSG 1899 Hoffenheim II endete am Sonntag 1:1 (0:0). Richtig spannend wurde es dabei erst in der Schlussphase der Partie. Serkan Firat brachte die Mannschaft von Trainer Oliver Reck vor 4.827 Zuschauern in Führung (71. Spielminute).

Doch die Kickers retteten diesen Vorsprung nicht über die Zeit. Kurz vor dem Abpfiff sorgte Hoffenheims Simon Lorenz per Foulelfmeter für den 1:1-Endstand. Für Offenbach war es das dritte Spiel ohne Niederlage in Folge.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - TSG Hoffenheim II 1:1 (0:0) Tore: 1:0 Firat (71.), 1:1 Lorenz (83./FE)



Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 19.11.2017, 21.45 Uhr