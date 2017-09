Die Offenbacher Kickers und Eintracht Stadtallendorf sind in der Regionalliga Südwest weiter nicht zu stoppen. Eine Niederlage gab es dagegen für den TSV Steinbach. Der KSV Hessen Kassel holte einen Punkt.

Die Offenbacher Kickers haben in der Regionalliga Südwest vorerst die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Oliver Reck feierte gegen die Stuttgarter Kickers einen 3:0-Sieg und zog damit am 1. FC Saarbrücken vorbei. Der Konkurrent um die Tabellenspitze empfängt erst am Sonntag den FSV Frankfurt. Serkan Firat hatte die Offenbacher mit seinem Führungstreffer in die Erfolgsspur gebracht (36.). Serkan Göcer erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0 (41.). Für die Entscheidung sorgte schließlich Maik Vetter (90.).

Weitere Informationen Kickers Offenbach - Stuttgarter Kickers 3:0 (2:0 Tore: 1:0 Firat (36.), 2:0 Göcer (41.), 3:0 Vetter (90.)



Zuschauer: 5.058 Ende der weiteren Informationen

Nächster Sieg für Stadtallendorf

Ebenfalls erfolgreich war Eintracht Stadtallendorf. Der Aufsteiger setzte sich vor heimischem Publikum mit 2:0 gegen Astoria Walldorf durch. Israel Suero Fernandes hatte die Eintracht nach nur zwei Minuten in Führung gebracht. Erdinc Solac legte schließlich in der zweiten Halbzeit nach. Er traf in der 57. Minute zum 2:0.

Weitere Informationen Eintracht Stadtallendorf - Astoria Walldorf 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Suero Fernandes (2.), 2:0 Solak (57.)



Zuschauer: 1.562 Ende der weiteren Informationen

Ein Punkt für den KSV

Der KSV Hessen Kassel erkämpfte sich beim SSV Ulm ein 1:1-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf David Braig in der 49. Minute für Ulm. Sebastian Szimayer gelang schließlich der Ausgleich (71.). Nachdem sie vor der Saison neun Punkte wegen des Insolvenzantrages abgezogen bekommen hatten, haben die Nordhessen inzwischen immerhin fünf Punkte auf dem Konto.

Weitere Informationen SSV Ulm - KSV Hessen Kassel 1:1 (0:0) Tore: 1:0 Braig (49.) 1:1 Szimayer (71.)



Zuschauer: 1.050 Ende der weiteren Informationen

Steinbach verliert

Eine Niederlage hat dagegen der TSV Steinbach kassiert. Die Mink-Elf verlor gegen den SV 07 Elversberg mit 1:3 (1:0). Dabei waren die Gastgeber zunächst in Führung gegangen. Fatih Candan besorgte das 1:0 für den TSV. Die Steinbacher verteidigten die Führung bis zur Schlussviertelstunde, dann schlugen die Saarländer eiskalt zu. Erst glich Kevin Koffi aus, dann drehte Smail Morabit mit seinem Treffer die Partie (78.). Den Schlusspunkt setzte Florian Bichler in der 90. Minute mit seinem Tor zum 3:1.

Weitere Informationen TSV Steinbach - SV Elversberg 1:3 (1:0) Tore: 1:0 Candin (36.), 1:1 Koffi (76.), 1:2 Moraboit (78.), 1:3 Bichler (90.)



Zuschauer: 1.390 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 9.9.2017, 17.15 Uhr