Ekstase an der Seitenauslinie: Trainer Conrad (hinten) und sein FSV feierten den ersten Punktgewinn der Saison. Bild © Imago

FSV Frankfurt bricht in der Regionalliga den Bann

Im vierten Anlauf hat der FSV Frankfurt erstmals seit dem Abstieg in die Regionalliga einen Sieg verbucht. Auch für Neu-Tabellenführer Kickers Offenbach und Hessen Kassel war der Mittwoch äußerst erfolgreich.

Aufatmen am Bornheimer Hang: Beim 1:0 (0:0) gegen die TuS Koblenz fuhr der FSV Frankfurt am Mittwochabend die ersten Punkte der Regionalliga-Saison ein. Damit verabschiedete sich die Mannschaft von Trainer Alexander Conrad vorerst auch von den Abstiegsrängen. Maziar Namavizadeh erzielte das Tor des Tages in der 74. Minute.

Und noch eine gute Nachricht am Rande für den FSV: Der Verein machte die Rückholaktion des Defensivspielers Nestor Djengoue perfekt. Der Kameruner kehrt nach vier Jahren Abwesenheit nach Frankfurt zurück, zuletzt war er für den Nord-Regionalligisten Wacker Nordhausen aktiv.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - TuS Koblenz 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Namavizadeh (74.)



Zuschauer: 1.603 Ende der weiteren Informationen

OFC grüßt von der Tabellenspitze

Bei den Offenbacher Kickers läuft es schon seit Saisonbeginn blendend. Beim letztjährigen Regionalliga-Meister SV Elversberg sicherte sich das Team von Oliver Reck am Mittwoch gar die Tabellenspitze: Der OFC setzte sich nach Treffern von Serkan Firat (27.), Maik Vetter (67.) und Niklas Hecht-Zirpel (90.+2) mit 3:1 (1:0) in Elversberg durch und grüßt nun mit 13 Punkten aus fünf Partien von ganz oben.

Weitere Informationen SV Elversberg - Kickers Offenbach 1:3 (0:1) Tore: 0:1 Firat (27.), 1:1 Perstaller (50.), 1:2 Vetter (67.), 1:3 Hecht-Zirpel (90.+2)



Zuschauer: 1.879 Ende der weiteren Informationen

Frühes Eigentor hilft Kassel

Bis dahin ist es für Hessen Kassel noch ein weiter Weg: Der mit neun Minuspunkten in die Saison gestartete KSV steht nach einem 4:1 (1:0) gegen Schott Mainz immerhin nur noch bei minus zwei Zählern. Ein Eigentor des Mainzers Jonas Raltschitsch hatte die Löwen bereits in der 1. Minute in Front gebracht. Den Dreier tüteten Sascha Korb (72.), Sebastian Szimayer (84.) und Niklas Künzel (90.+1) mit ihren Treffern ein.