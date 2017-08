"Ribéry hat gesagt: Umarm mich fester, dann kriegst du das Trikot." Der Offenbacher Balljunge Nico Raimondi hat sich dank hartnäckiger Verhandlungen das Shirt des Bayern-Superstars gesichert. Beim Retterspiel des OFC wurde er damit zum heimlichen Star.

So entscheidungsfreudig wie am Vorabend war Nico Raimondi am Donnerstag nicht mehr. "Ich bin noch am Überlegen, ob ich das Trikot wasche", gab sich der U17-Spieler der Offenbacher Kickers im Gespräch mit dem hr-sport wankelmütig. Bis dahin hatte er eines der begehrtesten Jerseys Fußball-Deutschlands fast durchgängig getragen, seit er es dem Münchener Superstar Franck Ribéry nach dem Abpfiff beim Retterspiel zwischen dem OFC und dem FC Bayern abgeluchst hatte.

Es war eine Mischung aus glücklichem Timing und Beharrlichkeit, die dem Hessenliga-Jugendfußballer den Moment seines Lebens beschert hat: "Als das Spiel abgepfiffen wurde, stand Ribéry in unserer Nähe", sagte Raimondi, der beim 1:4 der Kickers gegen die Bayern als Balljunge im Einsatz war. "Ich bin dann direkt zu ihm gerannt, habe ihn umarmt und nach seinem Trikot gefragt. Ich bin ein großer Fan von ihm."

Ribéry schreibt: "Behalt die Unterstützung bei!"

Zunächst habe Ribéry ihm das Trikot aber nicht geben wollen, so der 16-Jährige. Er dürfe das nicht, habe der Superstar gesagt. Für den Offenbacher kein Grund, locker zu lassen: "Ich habe ihn angefleht. Dann hat Ribéry gesagt: Umarm mich fester, dann kriegst du das Trikot." Einmal im Modus, setzte der Filou aus Frankreich sogar noch einen drauf – Arm in Arm mit seinem Fan ging es zum Feiern vor die Tribüne der Bayern-Anhänger.

Raimondi könnte sich mit diesem Gefühl anfreunden, auch wenn er eigentlich Fan des italienischen Spitzenclubs Juventus Turin ist. Mit den Bayern verbinde ihn nicht viel, aber bei einem Tor der Nummer sieben jubele er schon: "Ich freue mich immer für Ribéry."

Das dürfte der Franzose gerne hören. Auf seiner Facebook-Seite schrieb Ribéry nach dem Sieg in Offenbach: "Hab Spaß mit dem Shirt, mein Freund, und behalt die Unterstützung bei!"