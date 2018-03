Die Offenbacher Kickers haben ihren zweiten Platz in der Regionalliga Südwest gefestigt. Im Nachbarschaftsduell beim FSV Frankfurt behielt der Aufstiegsaspirant nach zwischenzeitlichen Problemen die Oberhand.

Die Offenbacher Kickers haben am Montagabend das Prestigeduell beim FSV Frankfurt mit 3:1 gewonnen. Durch den 17. Saisonerfolg baute der Tabellenzweite seinen Vorsprung auf Verfolger Mannheim (51) auf fünf Punkte aus. Waldhof hat aber eine Partie weniger bestritten. Der nach der Winterpause wiedererstarkte FSV verpasste durch die Niederlage den Sprung auf den zehnten Platz und bleibt mit 33 Zählern Elfter.

Gut 5.200 Zuschauer am Bornheimer Hang sahen einen starken Beginn der Kickers, die nach elf Minuten durch Ko Sawada in Führung gingen. Der Japaner schloss eine tolle Kombination mit einem Flachschuss ins linke Eck ab. Wie aus dem Nichts glich der FSV fast postwendend aus. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß tauchte Vito Plut (15.) frei vor Daniel Endres auf und ließ dem OFC-Keeper keine Abwehrchance.

Hodja verwandelt Elfer im Nachschuss

Waren die Offenbacher in der Anfangsviertelstunde klar dominierend, kippte in der Folge die Partie zu Gunsten der Frankfurter. Endres musste mehrfach eingreifen und verhinderte in der 28. Minute mit einer Glanzparade einen Rückstand seiner Mannschaft. Mitten in die Drangphase des FSV hinein gelang den Kickers dann die erneute Führung (32.). Eine Hereingabe von Jan-Hendrick Marx drückte Maik Vetter zum 2:1-Pausenstand über die Torlinie.

Nach dem Seitenwechsel ruhte der Ball unfreiwillig für einige Minuten. Erst zündeten einige FSV-Fans Bengalos, anschließend flogen aus dem OFC-Block reihenweise Raketen in den Frankfurter Abendhimmel. Nach einer kurzen Spielunterbrechung ging es weiter und mit hochmotivierten Frankfurtern, die auf den Ausgleich drängten. Jedoch ohne Erfolg. Vielmehr machten die Kickers in der 71. Minute mit dem 3:1 vorzeitig alles klar: Dren Hodja verwandelte im Nachschuss einen zunächst von Marco Aulbach parierten Foulelfmeter zur Entscheidung.