Eintracht Stadtallendorf hat auch im Duell gegen den KSV Hessen Kassel seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Der Überraschungsaufsteiger kam nach Rückstand zurück und drehte die Partie. Bei Kassel wird es für den Trainer noch ungemütlicher.

Der KSV Hessen Kassel befindet sich weiter in der Krise. Im Hessenderby bei Eintracht Stadtallendorf hat die von Tobias Cramer trainierte Mannschaft nach Blitzstart noch mit 1:3 (0:1) verloren. Dabei brachte Sebastian Szimayer die Gäste vor 2.115 Zuschauern in der vierten Minute in Führung.

Der Überraschungsaufsteiger aus Stadtallendorf hatte die passende Antwort parat und drehte die Partie vor heimischer Kulisse komplett: Delangelo Williams (32.), Ceyhun Dinler (66.) und Laurin Vogt (86.) erzielten die Treffer. Der KSV bleibt mit zehn Punkten somit Tabellenletzter, während Überraschungsaufsteiger Stadtallendorf mit 26 Punkten den achten Rang belegt.