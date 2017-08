Viertes Spiel, dritter Sieg: Kickers Offenbach macht es sich in der obersten Etage der Regionalliga Südwest bequem. Am Sonntag gab es einen knappen Erfolg im Derby gegen Hessen Kassel.

Kickers Offenbach hat das prestigeträchtige Hessenderby in der Fußball-Regionalliga-Südwest gegen den KSV Hessen Kassel für sich entschieden. Der OFC gewann am Sonntag vor 7.313 Zuschauern auf dem Bieberer Berg knapp mit 1:0 (1:0). Offenbachs Florian Treske erzielte in der 27. Spielminute den einzigen Treffer der Partie.

Die Kickers gehören nach dem Sieg zusammen mit Saarbrücken und Walldorf weiterhin zum Spitzentrio der Liga. Kassel hingegen verharrt bei insolvenzantragbedingten fünf Minuspunkten und damit auf dem letzten Tabellenplatz.

Kickers Offenbach - KSV Hessen Kassel 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Treske (27.)



Zuschauer: 7.313

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! Bundesliga, 20.08.2017, 22.05 Uhr