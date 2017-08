Die Offenbacher Kickers bleiben in der Regionalliga Südwest das Maß aller Dinge: Im Heimspiel gegen den SV Völklingen verteidigte der OFC am Sonntag mühelos die Tabellenspitze. Auch der KSV Hessen Kassel durfte jubeln.

Sechs Spiele, fünf Siege, ein Unentschieden: Kickers Offenbach ist in der neuen Saison der Fußball-Regionalliga Südwest nicht zu stoppen. Am Sonntag fertigte das Team von Trainer Oliver Reck den SV Völklingen mit 4:1 (2:1) ab und grüßt damit weiterhin von der Tabellenspitze.

Die Kickers ließen sich vor 5.659 Zuschauern am Bieberer Berg auch vom frühen 0:1 durch Milan Ivana (7.) nach krassem Fehler von Alexandros Theodosiadis nicht aus dem Tritt bringen. Serkan Firat (17./Foulelfmeter) und Florian Treske (30.) drehten die Partie zur Pause. Ihab Darwiche scheiterte sogar noch per Strafstoß an Gästekeeper Jean-Francois Kornetzky (45.). Nach der Pause machten Serkan Göcer (71.) und Benjamin Kirchhoff (78.) gegen den harmlosen Aufsteiger alles klar.

KICKERS OFFENBACH - SV VÖLKLINGEN 4:1 (2:1) Tore: 0:1 Ivana (7.), 1:1 Firat (17./FE), 2:1 Treske (30.), 3:1 Göcer (71.), 4:1 Kirchhoff (78.)



Besonderes Vorkommnis: Darwiche verschießt Foulelfmeter (45./Offenbach)



Zuschauer: 5.659

Kassel klettert in Pluszone

Ebenfalls drei wichtige, wenngleich etwas schmeichelhafte Punkte verbuchte Hessen Kassel beim 3:1 (2:1)-Erfolg bei der TSG Hoffenheim II. Aron Viventi (7.) brachte zunächst die Platzherren aus dem Kraichgau in Führung. Doch der KSV schlug postwenden durch Sergej Schmik (8.) zurück, ehe Sebastian Szimayer die Partie vollends drehte (44.).

Im zweiten Durchgang wurde Kassel dann tief in die eigene Hälfte gedrängt und verteidigte mit Glück die Führung. In der Nachspielzeit machte Marco Dawid schließlich den Deckel drauf und ließ die Nordhessen nach Neun-Punkte-Abzug damit erstmals in die Pluszone klettern.

TSG HOFFENHEIM II – KSV HESSEN KASSEL 1:3 (1:2) Tore: 1:0 Viventi (7.), 1:1 Schmik (8.), 1:2 Szimayer (44.), 1:3 David (90.+4)



Zuschauer: 240

