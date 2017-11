Eintracht Stadtallendorf hat in der Regionalliga eine historische Klatsche gegen den amtierenden Meister kassiert. Auch für den KSV Hessen Kassel gab es am Samstag nichts zu holen. Der TSV Steinbach rehabilitierte sich.

Diese Niederlage dürfte in Stadtallendorf noch ein paar Tage nachwirken: Der Aufsteiger verlor sein Heimspiel zum Regionalliga-Rückrundenauftakt gegen die SV Elversberg am Samstag mit 0:9 (0:1). Gegen den Vorjahresmeister lag die Mannschaft von Trainer Dragan Sicaja nach einer ordentlichen ersten Hälfte mit einem Tor im Rückstand, ehe nach Wiederbeginn alle Dämme brachen. So stand am Ende die höchste Niederlage in der Geschichte der Regionalliga Südwest.

Weitere Informationen Eintracht Stadtallendorf - SV Elversberg 0:9 (0:1) Tore: 0:1 Perstaller (3./FE), 0:2 Mohr (48.) , 0:3 Krebs (55.), 0:4 Perstaller (65.), 0:5 Morabit (69.), 0:6 Kofler (74.), 0:7 Koffi (77.), 0:8 Perstaller (87.), 0:9 Koffi (89.)



Zuschauer: 897 Ende der weiteren Informationen

Deutlich knapper verlor der Tabellenletzte KSV Hessen Kassel sein Gastspiel beim Aufstiegsaspiranten Waldhof Mannheim. Die Löwen hielten die Begegnung vor 3.450 Zuschauern bis kurz vor dem Ende komplett offen, ehe Daniel di Gregorio per Foulelfmeter das Tor des Tages zum 1:0 (0:0) für Mannheim erzielte (80.).

Weitere Informationen Waldhof Mannheim - Hessen Kassel 1:0 (0:0) Tore: 1:0 di Gregorio (80./FE)



Zuschauer: 3.540 Ende der weiteren Informationen

Der TSV Steinbach konnte derweil nach zuvor vier Spielen ohne Sieg wieder einen dreifachen Punktgewinn bejubeln. Die Mittelhessen setzten sich dank eines Treffers durch Fatih Candan (31.) mit 1:0 (1:0) beim VfB Stuttgart II durch.