TSV Steinbach hat in Überzahl leichtes Spiel

FSV Frankfurt in Regionalliga weiter sieglos

Der TSV Steinbach nistet sich dank eines Erfolgs über Worms im oberen Tabellendrittel der Fußball-Regionalliga ein. Beim FSV Frankfurt wird es in der Schlussphase turbulent – ohne Happy End.

Dank eines 4:0 (2:0)-Heimsieges über Wormatia Worms bleibt der TSV Steinbach im Verfolgerfeld der Regionalliga Südwest. Die Mannschaft von Trainer Matthias Mink feierte am Samstag einen relativ lockeren Erfolg vor knapp 1.000 Zuschauern: Tim Müller (26.), Sascha Marquet (37.), Daniel Reith (56.) und Fatjon Celani (70.) trafen für die Hessen. Steinbach beendete die Partie nach "Rot" gegen die Wormser Morris Nag (6.) und Patrick Auracher (65.) mit zwei Spielern mehr.

Weitere Informationen TSV Steinbach - Wormatia Worms 4:0 (2:0) Tore: 1:0 Müller (27.), 2:0 Marquet (37.), 3:0 Reith (56.), 4:0 Celani (70.)



Rote Karten: Nag (5./Worms), Auracher (65./Worms)



Zuschauer: 980 Ende der weiteren Informationen

Der FSV Frankfurt ist im Tabellenkeller seit nunmehr einem Monat sieglos. Dabei schossen Manassé Eshele (72.) und Mateo Andacic (86.) die Bornheimer beim 2:2 (0:0) in Ulm in einer dramatischen Schlussphase zweimal in Führung. Die "Spatzen" konnten jeweils durch Thomas Rathgeber (81.) und David Braig (86.) ausgleichen.

Weitere Informationen SSV Ulm 1846 - FSV Frankfurt 2:2 (0:0) Tore: 0:1 Eshele (72.), 1:1 Rathgeber (81.), 1:2 Andacic (85.), 2:2 Braig (86.)



Zuschauer: 1.570 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 14.10.2017, 17.15 Uhr