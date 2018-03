Auf die Enttäuschung gegen Worms folgen Big Points gegen Walldorf: Die Offenbacher Kickers zeigen Moral und festigen Platz zwei in der Regionalliga Südwest.

Die Offenbacher Kickers sind in der Regionalliga Südwest weiter auf dem Weg in Richtung Aufstiegsspiele. Die Mannschaft von Trainer Oliver Reck präsentierte sich am Mittwoch gut erholt vom unnötigen 2:2 im Heimspiel gegen Worms und ließ in Walldorf nichts anbrennen. Zwar gingen die Gastgeber durch einen Foulelfmeter in Führung (20. Minute), der OFC schlug aber eiskalt zurück und gewann mit 2:1 (1:1).

Varol Akgöz glich noch im ersten Durchgang aus (37.), Dren Hodja stellte die Weichen auf Sieg (67.). Offenbach bleibt damit Zweiter der Tabelle, der ärgste Verfolger aus Mannheim hat sechs Punkte und zwei Spiele weniger auf dem Konto. Zum großen Duell der beiden Konkurrenten kommt es am 14. April.

Weitere Informationen FC A.WALLDORF - K.OFFENBACH 1:2 (1:1) Tore: 1:0 Carl (21./FE) 1:1 Akgöz (37.) 1:2 Hodja (68.)

Zuschauer: 1.408 Ende der weiteren Informationen

