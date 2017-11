Torhüter Daniel Endres und die Offenbacher Kickers stehen kurz vor der Silberhochzeit. In der Beziehung wird es aber langsam wieder Zeit für ein paar große Gefühle.

Im Lebenslauf des gebürtigen Offenbachers Daniel Endres gibt es einen Schandfleck. Im Alter von neun Jahren trug er für knapp sechs Monate das E-Jugend-Torwarttrikot von Eintracht Frankfurt, ehe er den großen Fehler korrigierte und auf die andere Mainseite zu den Offenbacher Kickers ging. "Ich habe das schnell gemerkt und die Seiten gewechselt", scherzte der 32-Jährige im hr-heimspiel! am Montag. "Der OFC ist mein Leben."

Es ging hoch und runter

22 Jahre, zwei Abstiege, ein Aufstieg und zwei Insolvenzen später trägt Endres noch immer das OFC-Trikot. Mittlerweile als Kapitän und Stammtorhüter in der Regionalliga Südwest, derzeit als Zweitplatzierter mal wieder mittendrin in der Spitzengruppe. In der vergangenen Saison hatte der mit neun Minuspunkten belegte OFC noch gegen den Sturz in die Hessenliga gekämpft. "Ich habe hier so viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Man kann gar nicht beschreiben, was da für Emotionen drin stecken."

Wie bei fast jeder romantischen Verbindung verlief jedoch auch zwischen Endres und seinem geliebten OFC nicht immer alles harmonisch. Die größte Krise durchlebte das Traumpaar im Sommer 2010, als der Vertrag des Torhüters nicht verlängert wurde und die Liaison für ein Jahr ruhte. Nach genau zwölf Monaten war die Beziehungspause allerdings vorbei und Endres wurde mit offenen Armen wieder zur Nummer eins erklärt. "Letztlich überwiegen ganz klar die vielen schönen Momente."

Der Aufstieg soll her

Im gemeinsamen Fotoalbum wäre langsam aber sicher mal wieder Platz für ein paar richtig schöne Schnappschüsse. Bierduschen, Jubelbilder, Ekstase am Bieberer Berg. Kurz: Der OFC muss in die 3. Liga, die Aufstiegsspiele sind trotz fünf sieglosen Partien in Serie und zwei Niederlagen in den Topspielen gegen den 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim allemal drin. Den nächsten Schritt in Richtung des großen Ziels kann am Montag im Hessenderby gegen den TSV Steinbach gemacht werden.

Noch ist aber Zurückhaltung Trumpf. "Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir zu Beginn der Rückrunde so gut dastehen, hätte ich den für verrückt erklärt. Deswegen bin ich noch vorsichtig mit Prognosen", so Endres. Wenn ihm jemand vor 22 Jahren gesagt hätte, dass er nie mehr den Verein wechselt, wäre die Reaktion vermutlich allerdings genauso ausgefallen. Was dann passiert ist, wissen alle.