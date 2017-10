Die Offenbacher Kickers sind weiter Spitzenreiter in der Regionalliga Südwest. In Koblenz braucht der OFC aber erst einen Platzverweis gegen die Gastgeber, um in Schwung zu kommen.

Der Tabellenführer in der Regionalliga Südwest heißt auch nach 13 Spieltagen weiterhin Kickers Offenbach. Die Mannschaft von Trainer Oliver Reck gewann am Sonntag bei der TuS Koblenz mit 1:0 (0:0) und verteidigte damit die Spitzenposition vor Verfolger Saarbrücken. Der Vorsprung auf Rang drei beträgt mittlerweile sogar schon zehn Punkte.

Gegen die abstiegsbedrohten Koblenzer tat sich der OFC vor 2.172 Zuschauern jedoch lange schwer. Erst nach einer Gelb-Roten Karte gegen TuS-Spieler André Marx (56.) wurde der OFC zwingender und nutzte die Überzahl prompt aus. Das Tor des Tages erzielte Dren Hodja (57.).

Weitere Informationen Tus Koblenz- Kickers Offenbach 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Hodja (57.)



Gelb Rot: Marx (Koblenz./56.)

Zuschauer: 2.172 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hessenschau, hr-fernsehen, 08.10.17, 19.30 Uhr