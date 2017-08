Die Fans des Regionalligisten Hessen Kassel können erst einmal durchatmen: Für die aktuelle Saison ist wohl genug Geld da – auch dank Unterstützung der Fans.

Der in finanzielle Schieflage geratene KSV Hessen Kassel hat gute Chancen, die komplette Saison in der Regionalliga Südwest durchziehen zu können. Wie der Verein rund acht Wochen nach Anmeldung der Insolvenz am Montag mitteilte, ist die Finanzierung bis zur Winterpause schon jetzt gesichert. Für die Rückrunde sei man zumindest "zuversichtlich".

Finanzielle und sportliche Sorgen

Ein Großteil des auf 1,4 Millionen Euro gekürzten Etats könne durch neu abgeschlossene Sponsorenverträge abgedeckt werden, hieß es. Einen maßgeblichen Anteil haben aber auch die Fans. So konnten vor allem durch Spenden, ein großes Konzert und das Retterspiel gegen den VfL Wolfsburg zusätzliche Einnahmen generiert werden.

Sportlich stehen die Nordhessen allerdings weiter vor einer hohen Hürde. Durch den Abzug von neun Punkten steht der KSV nach vier Spieltagen trotz eines Siegs und eines Remis mit fünf Minuspunkten auf dem letzten Tabellenplatz.