Späte Tore und Platzverweise: In der Regionalliga ging es am Samstag hoch her. Aufsteiger Eintracht Stadtallendorf fehlen nur wenige Minuten zur Überraschung, Hessen Kassel vermeidet den letzten Platz gerade so.

Aufsteiger Eintracht Stadtallendorf hat einen Coup gegen die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga nur um wenige Minuten verpasst. Die Hessen unterlagen Waldhof Mannheim am Samstag mit 1:3 (1:1), nachdem es bis zur 87. Minute Unentschieden gestanden hatte.

Erdinc Solak hatte vor 2.436 Zuschauern per Strafstoß für Stadtallendorf getroffen (43.). Kurz vor Schluss stand der Torjäger dann noch einmal im Fokus, als er wegen groben Foulspiels vorzeitig zum Duschen geschickt wurde (90.+1).

Eintracht Stadtallendorf - Waldhof Mannheim 1:3 (1:1) Tore: 0:1 Korte (30.), 1:1 Solak (43./FE), 1:2 Sommer (87./FE), 1:3 Sommer (90.)



Rote Karte: Solak (90.+1)



Zuschauer: 2.436

Löwen um ein Haar Letzter

Der KSV Hessen Kassel verhinderte zeitgleich ein Abrutschen auf den letzten Platz. Gegen den Tabellennachbarn SV Völklingen liefen die Löwen in Überzahl erfolglos einem Rückstand hinterher. Erst nach der Ampelkarte gegen Niklas Künzel (80.) gelang Sergej Schmik das erlösende 1:1 (88.).