Der KSV Hessen Kassel setzt seine Aufholjagd im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest fort. Die Nordhessen blieben erneut ungeschlagen und gaben erstmals seit Monaten die Rote Laterne wieder ab.

Der KSV Hessen Kassel hat im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Beim amtierenden Meister SV Elversberg erkämpften die Löwen am Samstag ein 1:1 und blieben nach zuletzt zwei Siegen und einem Remis auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Durch den Teilerfolg verließ der KSV das Tabellenende, neues Schlusslicht ist jetzt der punktgleiche SV Völklingen (0:2 gegen Ulm).

"Wir rechnen uns auch dort etwas aus", hatte Jens Rose vor der Partie in Elversberg gesagt. Und das Kasseler Vorstandsmitglied sollte recht behalten. Das Team von Trainer Tobias Cramer knüpfte an die zuletzt guten Leistungen an, belohnte sich für eine starke erste Halbzeit aber erst nach der Pause. Sebastian Szimayer (57.) brachte die Löwen in Führung, die aber Lukas Kohler (77.) noch ausgleichen konnte. Trotzdem überwog beim KSV-Anhang die Freude über den nächsten Punktgewinn im Abstiegskampf.