Die chinesische U20-Nationalmannschaft trägt in dieser Saison einige Freundschaftsspiele bei Regionalliagisten aus. Bild © Imago

Der chinesische Fußball-Verband ist verstimmt, weil beim Test in Mainz tibetische Fahnen geschwenkt wurden. Am Samstag gastiert die U20-Nationalmannschaft aus dem Reich der Mitte am Bornheimer Hang. Auch dort wird es Proteste geben.

Die Regionalliga Südwest ist derzeit in aller Munde. Beim ersten Test der chinesischen U20-Nationalmannschaft ist es in Mainz zu einem Zwischenfall gekommen , der das Spiel beinahe frühzeitig beendet hätte. Nachdem eine Handvoll Aktivisten tibetische Fahnen entrollt hatten, stellten die Chinesen den Spielbetrieb für 25 Minuten ein – bis die Zuschauer ihre Flaggen freiwillig wieder einpackten.

Der FSV will sich nicht einmischen

Das Vorkommnis machte deutschlandweit Schlagzeilen. Beim FSV Frankfurt, dem kommenden Gegner der Chinesen, will man den Zwischenfall aber nicht überbewerten. "Was ich mitbekommen habe ist, dass einige Zuschauer ihre Meinung kundgetan haben", sagte FSV-Präsident Michael Görner im Gespräch mit dem hr-sport. Das sei ihr gutes Recht – von dem am Samstag auch einige Bornheimer Gebrauch machen werden.

"Ich weiß, dass unsere Fans ein Banner angemeldet haben, auf dem sie auf die freie Meinungsäußerung in Deutschland hinweisen, und dass sie auch eine Tibet-Fahne aufhängen wollen", erzählt Görner. Solange sich die Meinungsäußerung im Rahmen der Gesetze abspielt, werde der Verein sich auch nicht einmischen.

DFB empfiehlt mehr Gelassenheit

Beim chinesischen Verband sieht man die Lage weitaus weniger entspannt. Das Außenministerium hat den Vorfall am Montag verurteilt und Deutschland für sein Verhalten als Gastgeber kritisiert. "Ich muss betonen, dass gegenseitiger Respekt das ist, was der offizielle Gastgeber seinen Gästen bieten sollte – und dass der Respekt zwischen zwei Ländern gegenseitig sein sollte", sagte Ministeriums-Sprecher Lu Kang in Peking.

Weitere Informationen Was sagt der OFC? Der FSV Frankfurt ist nicht der einzige hessische Regionalligist, der sich mit dem chinesischen Nachwuchs misst. Kickers Offenbach hat im kommenden Jahr ein Test gegen die U20 angesetzt. Über die Vorfälle in Mainz spricht OFC-Keeper Daniel Endres im heimspiel! am Montagabend (23 Uhr) im hr-fernsehen Ende der weiteren Informationen

Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sagte, man sei "nicht glücklich über diese Vorkomnisse", das Recht auf freie Meinungsäußerung könne man aber nicht verbieten. Vor dem Spiel beim FSV werde man noch einmal das Gespräch mit der chinesischen Delegation suchen und ihr empfehlen, "gelassener mit solchen Aktionen umzugehen", so DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann.

Das Spiel zu Ende spielen

Ob die U20 am Samstag wegen der geplanten Banner erneut das Spiel unterbrechen wird? Beim FSV Frankfurt freut man sich auf die Gäste und werde sie "ordentlich empfangen", so Görner. Über den Verlauf des Testspiels wolle er im Vorfeld aber nicht mutmaßen. "Ich weiß nicht, was die Chinesen tun werden. Ich freue mich, wenn wir das Spiel auch unter sportlichen Aspekten zu Ende bringen." Generell gelte: Wer nicht vorhabe, eine Partie zu Ende zu spielen, müsse eigentlich auch gar nicht erst antreten.

