Der KSV Hessen Kassel erlebt eine sportlich und finanziell schwierige Regionalliga-Saison. Vorbild dabei ist der FSV Frankfurt, Hoffnungen ruhen auch auf dem SV Wehen Wiesbaden. Nur die Offenbacher Kickers müssen sich einen Seitenhieb gefallen lassen.

Man muss schon ein bisschen im Kalender blättern, um den letzten Punktspielsieg von Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel ausfindig zu machen. Rund neun Wochen ist es her, dass der nordhessische Traditionsverein am siebten Spieltag den Rasen letztmalig als Sieger verlassen hat. Auf das 3:0 im Derby gegen den TSV Steinbach Anfang September folgten vier Niederlagen und sechs Unentschieden.

Prinzipiell eine bestenfalls durchwachsene Bilanz, in Kassel hat sie aber eine entscheidende Vorgeschichte: In Folge des Insolvenzantrags im Sommer war der KSV mit neun Minuspunkten in die Saison gestartet. Tabellenrang 19, der mit der Roten Laterne, ist da gegen Ende der Hinrunde fast schon logische Konsequenz.

"Am Anfang war es relativ einfach, wir hatten nichts zu verlieren", erinnert Vorstandsmitglied Jens Rose im Gespräch mit dem hr-sport an den überraschend guten Saisonstart. Die "verstärkte A-Jugend", wie er den KSV-Kader liebevoll beschreibt, hatte gleich am ersten Spieltag das Top-Team Waldhof Mannheim mit 2:1 besiegt und das negative Punktekonto bereits nach sechs Partien abgearbeitet. "Die Jungs sind einfach losgelaufen, alles hat super geklappt."

Dann, als die Mannschaft in Saison und Tabelle angekommen war, muss in Roses Augen so etwas wie ein "Umdenkprozess" stattgefunden haben. "Der eine oder andere war vielleicht etwas überfordert", mutmaßt er. "Aber das sind junge Leute, denen muss man Zeit geben." In der Tat: Das Durchschnittsalter des gesamten Kaders liegt bei 23 Jahren, neun Spieler sind 20 oder jünger.

Die sportlichen sowie die finanziellen Rahmenbedingungen sind auch die Gründe dafür, dass Trainer Tobias Cramer trotz zehn sieglosen Spielen in Serie nicht hinterfragt wird und frei von jeder Kritik ist. Im Juni, als der Verein Insolvenz anmelden musste, hatte sich der Coach entgegen aller Unwägbarkeiten klar zum KSV bekannt. "Keiner hat gesagt: Ich gehe", ruft das Vorstandsmitglied in Erinnerung. Cramer und dessen Team hätten deshalb vollstes Vertrauen verdient.

Weitere Informationen heimspiel! im hr-fernsehen heimspiel! am samstag, 17.15 Uhr: Der aktuelle Sport vom Samstag

heimspiel! bundesliga, Sonntag, 21.45 Uhr: Das Bundesliga-Wochenende im Überblick

heimspiel!, Montag, 23 Uhr: Der Sport-Talk Ende der weiteren Informationen

Selbst ein möglicher Abstieg aus der Regionalliga, mit dem sich ein Tabellenschlusslicht nach der Hälfte der Saison durchaus befassen darf, ist in Kassel derzeit kein Thema. Roses Prioritäten: das Insolvenzverfahren abschließen und den Verein wieder voll handlungsfähig machen. "Der FSV Frankfurt hat es ja auch geschafft", nennt er den früheren Zweitligisten, der im Frühjahr ebenfalls Insolvenz anmelden musste und der wirtschaftlichen Rettung bereits einen Schritt näher ist, als Vorbild.

Über den Hessenpokal in den DFB-Pokal?

Was zweifelsfrei helfen würde auf dem Weg zu neuer Stärke: eine Teilnahme am DFB-Pokal der kommenden Saison. Ein Teil der sechsstelligen Summe, die ein Teilnehmer an der ersten Hauptrunde überwiesen bekommt, ist der Mannschaft bereits als Prämie in Aussicht gestellt worden. Im Hessenpokal, über den sich der KSV qualifizieren muss, tritt das Cramer-Team im Viertelfinale am 15. November bei Verbandsligist SC Willingen an.

Allein der Sprung ins Finale des Landespokals könnte am Ende reichen, sollte der zuletzt formstarke SV Wehen Wiesbaden der Endspiel-Gegner sein, sich aber über einen der ersten vier Tabellenplätze der dritten Liga für den DFB-Pokal qualifizieren. "Wir drücken also Wehen Wiesbaden die Daumen", gibt Rose offen zu.

Seitenhieb Richtung Offenbach

Zuvor steht für Kassel aber der Abstiegskampf in der Regionalliga an. Am Freitag (19 Uhr) geht es zum Derby bei Aufsteiger Eintracht Stadtallendorf. Bis zur Winterpause warten weitere Hochkaräter: Mannheim, Saarbrücken – und zwei Wochen vor Weihnachten das nächste Derby gegen den Dauerrivalen Kickers Offenbach.

Auch der OFC ist, ähnlich wie Drittligist Wehen Wiesbaden, mit 35 Punkten aus 17 Spielen gut unterwegs. Noch ein Grund, die Daumen zu drücken? Nein, versichert Hessen Kassels Vorstandsmitglied Jens Rose: "Wir aus Nordhessen haben relativ wenig Interesse daran, dass Offenbach aufsteigt."