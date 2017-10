Ex-Nationalspieler Mario Basler soll Rot-Weiss Frankfurt wieder in die Spur bringen: sportlich, aber vor allen Dingen finanziell. Findet der Hessenligist genügend neue Sponsoren, könnte der Aushilfs-Coach sogar länger als gedacht bleiben.

Mario Basler ist gerade einmal zwölf Tage bei Rot-Weiss Frankfurt im Traineramt – und hat schon einiges bewegt. Zwei neue Sponsoren und zwei neue Spieler konnte der Traditionsverein nach Informationen der Frankfurter Neuen Presse seitdem bereits gewinnen. Der "Basler-Effekt", den sich die Vereinsverantwortlichen erhofft hatten, kommt bereits zum Tragen. Und er ist bitter nötig.

Auf Sponsorensuche

"Man braucht auch in dieser Liga Sponsoren", stellte Basler im heimspiel! am Montagabend klar. "Sonst verschwinden die kleinen Traditionsvereine auch irgendwann mal ganz." Damit genau das in Frankfurt nicht passiert, soll mit Basler als Aushängeschild frisches Geld ins Stadion am Brentanobad fließen. "Der alte Vorstand wurde nicht entlastet, der Verein befindet sich in einer prekären Lage", verdeutlichte RW-Präsident Ersan Dincer die schlechte Lage der Roten im Gespräch mit der FNP.

Bis zum 9. Dezember, bis zum letzten Spiel des Kalenderjahres soll der einstige Nationalspieler den Hessenligisten wieder auf Kurs bringen. Schluss muss dann aber nicht unbedingt sein. "Wenn man noch den einen oder anderen Sponsor hinzugewinnen kann und wenn man nächstes Jahr dann auch versuchen kann oben anzuklingeln, dann ist das denkbar", sagte Basler im heimspiel! zu einer möglichen Verlängerung seines Engagements.

Langeweile im Fitnessstudio

Für die richtige sportliche Perspektive sollen Offensivkraft Prince Rajcomar und Rechtsverteidiger Cerezo Hilgen sorgen. Der 32 Jahre alte Wandervogel Rajcomar war unter anderem bereits in der holländischen Ehrendivision aktiv. Der 23 Jahre alte Hilgen stand zuletzt beim holländischen Zweitligisten FC Dordrecht unter Vertrag. Beide Profis kosten Rot-Weiss kein Geld. "Gönner" des Vereins sorgen für Unterkunft und Verpflegung der Holländer, sagte Spielerberater Johny Baez der FNP: "Die Spieler waren sowieso ohne Verein, haben nur im Fitnessstudio trainiert und sich gelangweilt. Also haben sie gesagt, wenn sie sonst nur zu Hause rumhängen, können sie auch bei uns spielen."

Auch der 48-Jährige Basler kostet den Verein kein Geld. Baslers Hilfe ist eine Art Freundschaftsdienst. "Im Aufsichtsrat ist jemand, der mich gefragt hat. Ich helfe da gerne." So einfach ist das manchmal. Je nachdem, wie es bis zum 9. Dezember läuft, fragt bei den Roten vielleicht noch mal jemand, ob Basler nicht einfach weitermachen will.