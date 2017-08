Eintracht Frankfurt und der SV Wehen Wiesbaden stehen im DFB-Pokal vor höchst unterschiedlichen Aufgaben. Während der Bundesligist das leichteste Los überhaupt bekam, empfängt der SVWW den FC Schalke 04.

Die Fans des SV Wehen Wiesbaden dürfen sich auf ein echtes Highlight und ein ausverkauftes Haus freuen. Der hessische Drittligist trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den FC Schalke 04, wie die Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau ergab. "Das ist ein Knaller", twitterte das Team aus der hessischen Landeshauptstadt.

Eintracht reist nach Schweinfurt

Eine deutlich leichtere Aufgabe kommt derweil auf die Frankfurter Eintracht zu. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac misst sich mit dem einzig verbliebenen Regionalligisten im Feld: dem 1. FC Schweinfurt 05. "Das ist ein interessanter Gegner. Sie haben in der ersten Runde einen Zweitligisten rausgehauen", sagte Eintracht-Coach Niko Kovac in einer ersten Reaktion.

Weitere Informationen heimspiel! ist zurück In der Bundesliga rollt der Ball wieder und auch das heimspiel! des hr-fernsehens ist zurück aus der Sommerpause. Am Sonntag (21.45 Uhr) widmen sich die sportschau und heimspiel! bundesliga dem heimischen Spitzenfußball. Und am Montag (diese Woche um 23 Uhr) gibt es Interviews und Analysen aus der Welt des Sports. Ende der weiteren Informationen

Der Bayern-Regionalligist hatte sich in der vergangenen Woche gegen den SV Sandhausen (2:1) durchgesetzt und sich damit als einziger Viertligist für die Runde der besten 32 qualifiziert. "Das ist ein gutes Los für uns. Auch, weil Schweinfurt ja quasi um die Ecke liegt", freute sich Sportvorstand Fredi Bobic über die knapp 160 Kilometer lange Anreise.

Die Spiele werden am 24. und 25. Oktober ausgetragen.