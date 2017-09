Er hat alles gewonnen und musste für die Anerkennung der Fans doch immer kämpfen: Andreas Möller, fußballerisch unbestritten und in seiner Vereinswahl kontrovers, feiert am Samstag seinen 50. Geburtstag. Wir blicken mit ihm zurück.

Von Altersteilzeit ist Andreas Möller weit entfernt. Der ehemalige Weltklasse-Fußballer hat die Stollen- gegen Turnschuhe eingetauscht, er ist vom Rasen auf die Trainerbank gewechselt. Ansonsten hat der gebürtige Frankfurter nicht viel von seinem Feuer eingebüßt: Auch zu seinem 50. Geburtstag am Samstag ist das runde Leder noch immer ein Hauptbestandteil seines Lebens.

Rund um das Jubiläum weilt Möller nämlich in Ungarn, seit 2015 ist er Co-Trainer der dortigen Nationalmannschaft. In dieser Funktion nahm er an der EM 2016 in Frankreich teil, sein nächstes Ziel ist die WM 2018 in Russland. Das dürfte in einer Gruppe mit dem amtierenden Europameister Portugal und der Schweiz zwar schwierig werden, immerhin hielt sich seine Mannschaft mit dem 3:1 gegen Lettland am Donnerstag die Tür aber offen.

Erfolge und Aufreger Hand in Hand

Vom Co-Trainer Möller können sich die ungarischen Nationalspieler einiges abschauen: Es gibt nichts, was der Edeltechniker mit dem Raketen-Antritt nicht gewonnen hat. Eine kleine Auswahl gefällig? Weltmeister 1990, Europameister 1996, zweimal deutscher Meister, einmal Pokalsieger und einmal Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund. "Ich war bei vielen tollen Sachen dabei", sagt Möller unaufgeregt im Interview mit dem hr-sport. Das ist wohl die Untertreibung des Jahrhunderts. Ebenso nüchtern spricht er über die Fast-Meisterschaft mit Frankfurt im Jahr 1992 – das gehöre eben zu den "nicht so schönen Momenten".

Dass Möller auch immer wieder einen "raushauen" kann, hat er in seiner aktiven Karriere zur Genüge bewiesen. Mit seinem Spruch "Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien" hat er für immer einen Platz im Olymp der Fußballer-Weisheiten sicher. Ebenfalls unvergessen sein Optimismus: Wer kann schon von sich behaupten, "vom Feeling her ein gutes Gefühl" zu haben?

Feierbiester anno 1990: Die deutsche Mannschaft feiert in Frankfurt den Gewinn der WM. Ganz links: "Turbo Andy" Möller. Bild © Imago

Möller wusste auch zu polarisieren wie kein Zweiter. Da wäre nicht nur seine Schwalbe für die Ewigkeit gegen den Karlsruher Dirk Schuster, sondern auch seine Vorliebe für rivalisierende Vereine: Er spielte für Dortmund und Schalke, für die Eintracht und war später Manager beim Intimfeind Kickers Offenbach.

Dass ihn derartige Rivalitäten bei seiner Vereinswahl scheinbar wenig juckten, brachte Möller von Fans deutschlandweit viel Kritik ein. Doch schlaflose Nächte bereitet es dem Jubilar nicht: "Je besser man Fußball spielt, desto mehr steht man auch im Fokus. Ich habe einfach Fußball gespielt und versucht, mein Bestes zu geben. Alles andere haben die Medien gemacht."

Geschenk aus Ungarn?

Was wünscht sich einer zum 50. Geburtstag, der im Lauf seiner Karriere alles erreicht hat? In erster Linie Gesundheit und Elan für die kommenden Aufgaben, wie Möller erklärt. Das wohl schönste Geschenk könnten ihm seine Mannschaft am Sonntag im Nachgang bereiten: Einen Sieg in der WM-Quali gegen den großen Favoriten Portugal.

Damit könnte Ungarn nicht nur den jüngsten Erfolg gegen Lettland vergolden, sondern auch die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme des Co-Trainers Andreas Möller am Leben halten. Die fehlt dem 50-Jährigen nämlich noch in seiner Vita.