Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 bleiben noch wenige Stunden, um noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Ante Rebic ist zurück bei der Eintracht.

Die Uhr tickt: Bis 18 Uhr haben die Vereine noch Zeit, um noch einen Coup auf dem Transfermarkt zu landen oder einen Reservisten loszuwerden.

Unser Augenmerk liegt natürlich auf den hessischen Vereinen. Was Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98, Drittligst SV Wehen Wiesbaden sowie die zahlreichen Regionalligisten noch machen, lesen Sie hier im Ticker. Am Ende des Artikels können Sie auch Ihre Kommentare zu den geleisteten Transfers und möglichen Wunschszenarien abgeben.

Aufgrund von Darstellungsproblemen finden Sie den Ticker direkt hier im Artikel:

+++ Eintracht holt Rebic zurück +++

Ante Rebic trägt auch in der laufenden Saison das Trikot der Frankfurter Eintracht. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, wird der Kroate erneut für ein Jahr vom AC Florenz ausgeliehen. Auch dieses Mal gibt es wieder ein Kaufoption. "Ante hat nicht zuletzt im Pokalfinale gezeigt, welch tolles Potenzial er hat", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Ob Rebic schon am Freitag im Testspiel gegen eine Marburger Auswahl auflaufen wird, ist offen. Highlights der Partie sehen Sie am Samstag ab 17.15Uhr im hr-heimspiel!

+++ Regäsel im Eintracht-Training +++

Yanni Regäsel wird wohl weiter ein Teil des Kaders von Eintracht Frankfurt bleiben. Der Rechtsverteidiger nahm am Donnerstag am Mannschaftstraining teil, es deutet derzeit also nichts auf einen Last-Minute-Wechsel des 21-Jährigen hin.

+++ Bundesliga wirft mit Geld um sich +++

Die Bundesliga hat bei den Transferausgaben einen Rekord aufgestellt. Nach Berechnungen der dpa gaben die 18 Clubs bisher ohne die Gebühren für Leihspieler rund 570 Millionen Euro für insgesamt über 130 Neuzugänge aus. Damit wurde die historische Bestmarke aus dem vergangenen Sommer übertroffen, als erstmals über eine halbe Milliarde Euro (512,59 Millionen Euro) investiert wurde. Noch sind weitere Wechsel möglich. Die Transferfrist endet um 18 Uhr.

+++ Nachwuchs-Glück bei Bezjak +++

Sportlich nur zweite Wahl, privat ganz vorne dabei. Wie die Lilien am Donnerstag mitteilten, genießt Stürmer Roman Bezjak gerade Vaterfreuden. Der Slowene ist seit ein paar Stunden Vater von Sohn Izak. Ein möglicher Wechsel des noch immer teuersten Neuzugangs der Darmstädter Vereinsgeschichte ist damit wohl erst einmal vom Tisch. Bezjak hat gerade Besseres zu tun.

SV Darmstadt 98 @sv98 Herzlichen Glückwunsch, Roman Bezjak! Gestern Abend wurde er Vater eines Sohnes. Sohn Izak und Romans Frau sind wohlauf 👶? #sv98 v98

+++ Ruhe in Darmstadt +++

Während in Frankfurt gerade einiges los ist und mit Hochdruck an der Verpflichtung von Ante Rebic gearbeitet wird, ist in Darmstadt alles ruhig. Derzeit plant sich kein Transfer an. Das Vormittagstraining wurde normal absolviert. Neue Gesichter waren nicht zu sehen, wie hr-Reporter Christian Adolph vom Böllenfalltor berichtete.

+++ Rebic beim Medizincheck +++

Der Transfer von Ante Rebic rückt immer näher. Nach Informationen des hr-sport absolviert der Kroate derzeit den obligatorischen Medizincheck. Im Anschluss könnte er dann seinen Vertrag unterschreiben. Bis 18 Uhr muss die Eintracht alle notwendigen Unterlagen bei der DFL eingereicht haben.

+++ Wer könnte bei der Eintracht noch gehen? +++

Ob mit oder ohne Rebic – der Kader der Frankfurter Eintracht platzt so schon fast aus allen Nähten. Einige Profis könnten deshalb schon bald bei einem anderen Verein unter Vertrag stehen. Ganz oben auf der Liste der möglichen Abgänge stehen wohl Yanni Regäsel und Anderson Ordonez. Regäsel hat unter Trainer Niko Kovac keine Chance mehr, bislang sind aber keine Angebote für den Rechtsverteidiger eingegangen. Ordonez ist bislang seine Bundesligatauglichkeit schuldig geblieben.

+++ Was passiert bei den Lilien? +++

Kurzer Blick nach Darmstadt: Die Lilien waren in dieser Sommer-Transferperiode richtig fleißig: 15 neue Spieler haben sich am Darmstädter Böllenfalltor bereits vorgestellt. Unwahrscheinlich, dass noch mehr dazukommen werden. Im Gegenteil: Da vor allem im Sturm ein Überangebot herrscht, sollen noch Spieler abgegeben werden. Mögliche Kandidaten: Roman Bezjak und Terrence Boyd, die in der Angreifer-Hierarchie hinter Felix Platte, Artur Sobiech und Jamie MacLaren eher die hinteren Plätze einnehmen.

+++ Eintracht bestätigt Interesse +++

Die Frankfurter Eintracht hat gerade bestätigt, dass man sich mit der Personalie Ante Rebic beschäftigt. Weitere Infos sollen im Laufe des Tages folgen.

Eintracht Frankfurt @Eintracht Die Eintracht beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Ante #Rebic . Mehr Infos folgen im Laufe des Tages ✌️ #SGE

+++ Medien sind sich einig +++

Die Gazetten in Italien und die Medien in Deutschland sind sich derweil sicher, dass Ante Rebic bald wieder das Trikot der Eintracht trägt. Laut des italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio von Sky Italia, der bereits den Transfer von Kevin-Prince Boateng richtig vorausgesagt hatte, ist Rebic am Mittwoch in Florenz abgereist und auf dem Weg nach Frankfurt. Diese Informationen decken sich mit denen der Frankfurter Rundschau .

+++ Noch schweigt die Eintracht +++

Eine offizielle Stellungnahme der Eintracht zur Causa Ante Rebic gibt es bislang nicht. Eine Anfrage des hr-sport wollten die Frankfurter am Donnerstag nicht kommentieren. Um 11 Uhr bittet Trainer Niko Kovac seine Schützlinge auf den Trainingsplatz - vielleicht gibt es ja im Anschluss Neuigkeiten.

+++ Der erste Knaller bahnt sich an +++

Völlig überraschend könnte die Eintracht am Donnerstag tatsächlich noch einmal zuschlagen.Nach übereinstimmenden Medienberichten steht der kroatische Angreifer Ante Rebic vor seiner Rückkehr nach Frankfurt. Der 23-Jährige hatte bereits im vergangenen Jahr leihweise das Trikot der Eintracht getragen, die Kaufoption wurde dann aber nicht gezogen. Der Eintracht war die Ablösesumme von fünf Millionen Euro zu hoch, jetzt soll Rebic für zwei Millionen Euro zu haben sein. Alle weiteren Infos finden Sie hier.

+++ Der Countdown läuft +++

Der Frankfurter Eintracht und Darmstadt 98 bleiben noch wenige Stunden Zeit, um noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Um 18 Uhr schließt das Transferfenster, bis dahin müssen alle Last-Minute-Deals abgeschlossen sein. Wir werden Sie an dieser Stelle über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten.