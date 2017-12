Die Aufstiegsregelung in den Regionalligen wird wohl zur kommenden Saison geändert. In der Regionalliga Südwest gibt es ab der Spielzeit 2018/19 einen direkten Aufsteiger. Der Zweitplatzierte geht dafür leer aus.

Nach zähen Verhandlungen haben sich die 21 Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstagabend doch noch geeinigt. Zwar nicht auf die angekündigte Reform der Regionalligen, immerhin aber auf eine Übergangslösung. Einen entsprechenden Änderungsantrag werden die Verbände beim Außerordentlichen DFB-Bundestag am Freitag stellen.

Der Antrag sieht vor, dass in den kommenden beiden Spielzeiten vier Mannschaften aus der 3. Liga absteigen müssen. In der Regionalliga Südwest wird der Meister in den genannten beiden Saisons direkt aufsteigen. Der zweite Relegationsplatz fällt dafür weg. Hinzu kommen zwei feste Aufsteiger aus den übrigen vier Regionalligen. Der letzte Aufstiegsplatz wird weiter in einer Relegation ermittelt.

Vier Ligen, vier Aufsteiger

Einen Vorschlag, wie es nach dem Übergang weitergeht, soll eine Arbeitsgruppe unter Leitung von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth entwickeln. Ziel ist es, die bisher fünf Regionalligen auf vier zu reduzieren. Der Vorteil: Bei nur noch vier Ligen könnten die Meister aller Regionalligen direkt aufsteigen.

Vier Ligen, vier Aufsteiger? Klingt gut, aber natürlich will keine der aktuell fünf Spielklassen für die anderen verzichten. Gerade die relativ kleine Liga Nordost pocht auf ihr Existenzrecht und will sich auch auf kein Modell einlassen, das bei fünf Ligen den großen Spielklassen Südwest und West einen fixen Aufstiegsplatz zuweist. Die 3. Liga will einem vierten Absteiger nur zustimmen, wenn es auch eine Reduktion auf vier Ligen gibt.

Der Hessische Fußballverband hält vier Ligen mit vier Aufsteigern für das "Wunschkonzept", wie HFV-Vizepräsident Torsten Becker am Montag im hr-heimspiel! sagte. Aber der Funktionär kennt die strukturellen Probleme und Befindlichkeiten aller Beteiligten: "Unter diesen Gesichtspunkten könnte es schwierig sein, das umzusetzen."