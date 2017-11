Der DFB hat seine Regeln für den Einsatz des Videoassistenten verändert. Die Vereine wurden darüber erst mit fünfwöchiger Verspätung informiert, DFB-Boss Grindel gar nicht. Entsprechend verärgert fällt seine Reaktion aus.

Dicke Luft beim DFB: Präsident Reinhard Grindel hat die heimliche Modifizierung des Videobeweises heftig kritisiert und eine Aussprache mit Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich angekündigt. "Dieses Schreiben wurde mit mir nicht abgestimmt. Ich bin darüber nicht glücklich", sagte Grindel gegenüber NDR Info über die am 25. Oktober an die Bundesligavereine verschickte DFB-Mitteilung, die auch dem hr-sport vorliegt.

Darin hatte der Deutsche Fußball-Bund mitgeteilt, dass der Videoassistent entgegen der vor der Saison festgelegten Richtlinie künftig auch dann eingreifen soll, wenn keine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters vorliegt.

DFB-Boss gegen Anpassung

Grindel lehnt diese Regelanpassung für den Einsatz des Videobeweises ab. "Ich bin dafür, dass der Videoassistent nur dann eingreift, wenn glasklar dem Schiedsrichter auf dem Platz ein Wahrnehmungsfehler unterlaufen ist und er seine Entscheidung mit Sicherheit anders getroffen hätte", sagte er. Der Schiedsrichter solle weiter "das Sagen" haben und der Videoassistent "kein Oberschiedsrichter" sein.

In einem von den Schiedsrichter-Bossen Fröhlich und Hellmut Krug unterzeichneten DFB-Schreiben vom 25. Oktober, das an alle Bundesligisten verschickt wurde, ist von einer "Kurs-Korrektur" die Rede. Diese sei vorgenommen worden, "ohne den grundsätzlichen Ansatz des Videoassistenten-Projekts 'Eingriff nur bei klarem Fehler' infrage zu stellen".

Videoassistent soll sich unverzüglich mitteilen

Des Weiteren wird gefordert, dass der Videoassistent sich unverzüglich dem Unparteiischen mitteilt, auch in "schwierigen Situationen", in denen die Einordnung der Schiedsrichterentscheidung in die Kategorie "klarer Fehler" nicht zweifelsfrei gewährleistet sei, der Videoassistent aber starke Zweifel an der Berechtigung der Entscheidung habe.

Wenn sich die Wahrnehmung beider dabei "gravierend" unterscheide, könne der Unparteiische sich die Situation noch einmal am Video-Monitor anschauen. "Die Entscheidung, ob ihm ein klarer Fehler unterlaufen ist, liegt dann bei ihm selbst", schreibt der DFB und verweist auf die Definition, die die internationalen Regelhüter des IFAB (International Football Association Board) vorgeben.

Änderungen bereits Mitte September vorgenommen

Die umstrittene Kurskorrektur hatte der DFB schon Mitte September nach dem fünften Spieltag vorgenommen. Warum die Vereine erst viel später darüber informiert wurden, ist noch unklar. Allerdings scheint der Brief nicht alle Trainer erreicht zu haben.

So hatte Freiburgs Coach Christian Streich erst am Donnerstag seine Kritik am Videobeweis in Unkenntnis des DFB-Schreibens erneuert. In der Bundesliga griff der Videoschiedsrichter zuletzt häufiger bei strittigen Situationen ein. Streich monierte die vielen Unterbrechungen: "Das Spiel lebt ja vom Fluss."

Kovac pro Videobeweis

Auch Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac äußerte sich am Donnerstag zur geplanten Anpassung beim Videobeweis. "Ich bin für den Videobeweis, das habe ich immer klipp und klar gesagt", sagte er. Allerdings müsse weiter sichergestellt sein, dass der Schiedsrichter "als Letzter entscheiden" könne, zur Not eben nach Ansicht der TV-Bilder in der Review-Area. "Wenn er etwas nicht sieht oder es eine klare Fehlentscheidung gibt, dann kann er [der Video-Assistent, Anm. d. Red.] eingreifen. Das ist okay."

Die Eintracht hat in dieser Saison schon des Öfteren den Einsatz des Videobeweises miterlebt. Beim 0:0 gegen den SC Freiburg wurde etwa den Breisgauern ein Abseitstor zurecht aberkannt. Beim 0:1 gegen den VfL Wolfsburg wurde ein Elfmeterpfiff zugunsten der Hessen wieder zurückgenommen, weil Kevin-Prince Boateng zuvor im Abseits gestanden hatte.