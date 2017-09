Zahlreiche Fangruppierungen haben dem DFB zu Beginn der Saison offen den Krieg erklärt. Vizepräsident Rainer Koch erklärt im hr-heimspiel!, was er von den Anhängern nun erwartet.

Pyrotechnik, Spruchbänder gegen den DFB, offene Ablehnung der zunehmenden Kommerzialisierung des Fußballs: Zu Beginn der Bundesliga-Saison haben Fans im ganzen Land den lautstarken Protest gegen den DFB noch einmal intensiviert und offen von "Krieg" gesprochen. Der Verband reagierte mit Dialogbereitschaft und schaffte die ungeliebten Kollektivstrafen ab.

Regeln sind nicht zum Brechen da

"Es ist wichtig, dass die Fans erkennen, dass bei uns keine ahnungslosen Funktionäre sitzen", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch im hr-heimspiel! am Montag. Klar sei weiterhin aber auch, dass es Grenzen gäbe, die nicht überschritten werden dürften. "Solange es Regeln gibt, müssen sich alle daran halten. Ohne Ausnahme."

Genau an dieser Stelle sieht der 58-Jährige jedoch noch ein großes Problem. Trotz Entgegenkommen des DFB und dem lange geforderten Ende der Kollektivstrafe habe es weiterhin in einigen Stadien gebrannt. Man müsse nun in enger Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und Verbänden nach einem für beide Seiten zufriedenstellenden Ausweg suchen.

Worum geht es den Fans?

"Wir müssen im Dialog klären, welche Maßnahmen nun eingeleitet werden müssen", so Koch, der keine Pyrotechnik mehr in den Arenen sehen will und ein Umdenken bei den Fans fordert. "Wir müssen auch klären, ob es in Wahrheit nicht vielleicht nur darum geht, sich nicht an Regeln zu halten."