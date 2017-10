Der erste Auftritt ist geglückt: Mario Basler hat am Donnerstag einen launigen Auftritt als neuer Trainer von RW Frankfurt hingelegt - und beantwortete am Ende sogar die berüchtigte Zigaretten-Frage.

Rauchige Stimme, Trainingsanzug, immer mal wieder ein markiger Spruch: Mario Basler hat bei Rot-Weiss Frankfurt eine neue Aufgabe, aber er ist immer noch der Alte. "Ich brauche keinen Co-Trainer, das kostet nur Geld", sagte der frühere Nationalspieler am Donnerstag bei seiner Präsentation. Oder: "Ich rauche noch, ja. Aber wieso ist das denn so interessant?"

Zahlreiche Journalisten und TV-Teams waren gekommen, um den ersten Auftritt des neuesten und prominentesten Hessenliga-Trainers zu begutachten. Und sie wurden nicht enttäuscht. Es war eine fast 45 Minuten andauernde Show, die Basler in der zum Presseraum umgebauten Kneipe des Stadions am Brentanobad abzog.

Der Kontakt zum kriselnden Fünftligisten war über Kumpel Johny Baez eingefädelt worden, der Spielerberater sitzt bei den Rot-Weissen auch im Aufsichtsrat. "Er hat mich angerufen und mich nach einem möglichen Trainer gefragt", berichtete Basler. "Und dann war sein dritter Satz: Willst du es vielleicht machen? Da dachte ich zuerst, er macht einen Scherz."

Weitere Informationen

Basler - das einstige Enfant Terrible

Basler hatte zuletzt als Geschäftsführer Sport bei Lok Leipzig gearbeitet und war zuvor in Oberhausen, Burghausen und Trier Chefcoach. Zu seiner aktiven Zeit galt er als Enfant Terrible. Zumindest beim FC Bayern brachte das Feierbiest die Vereinsoberen regelmäßig zur Weißglut. In den frühen Morgenstunden war er regelmäßig in Discotheken anzutreffen, den Trainer kritisierte er gerne mal öffentlich. Nach einer Rangelei in einer Regensburger Pizzeria musste er den Rekordmeister 1999 verlassen. In seinen knapp drei Jahren beim FC Bayern hat Basler laut eigener Aussage etwa 400.000 Euro an Geldstrafen gezahlt.

Ende der weiteren Informationen