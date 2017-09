Der SV Wehen Wiesbaden hat das Verfolgerduell in der 3. Liga eindrucksvoll für sich entschieden. Der SG Großaspach schenkten die Hessen am Samstag fünf Tore ein.

Der SVWW hat sich mit einem 5:0-Kantersieg gegen die SG Großaspach als vierte Kraft in der 3. Liga etabliert. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm erwies sich im Verfolgerduell mit den Schwaben am Samstag als ein Muster an Effizienz: Schon zur Halbzeit führte Wehen Wiesbaden mit 4:0. Nach dem Führungstreffer durch David Blacha in der 8. Minute stachen Stephan Andrist (26., 28.) und Philipp Müller (31.) drei Mal in fünf Minuten.

Damit war die Partie in Wiesbaden bereits zur Pause entschieden. Den Schlusspunkt setzte Manuel Schäffler nach dem Wechsel (49.). Durch den Erfolg gegen Rehms ehemaligen Arbeitgeber vergoldete der SVWW seine Englische Woche, nach der nun drei Siege aus drei Spielen stehen. Zudem blieben die Hessen zum sechsten Mal ohne Gegentor – Ligabestwert.

Weitere Informationen Wehen Wiesbaden - SG Großaspach 5:0 (4:0) Wiesbaden: Kolke - Kuhn (66. Akoto), Mockenhaupt,Ruprecht, Nothnagel - Blacha, Andrich (73. Funk) - Müller (64. Diawusie), Breitkreuz - Andrist, Schäffler



Großaspach: Broll - L. Hoffmann (46. J. Hoffmann), Leist, Özdemir - Binakaj, Bösel, Hägele, Vitzthum - Baku (72. Placheta, Aschauer (61. Sane), Gyau



Tore: 1:0 Blacha (8.), 2:0 Andrist (26.), 3:0 Andrist (28.), 4:0 Müller (31.), 5:0 Schäffler (49.)



Gelb: Kuhn / Vitzthum, Özdemir

Gelb Rot: Özdemir (74./Whd. Foulspiel)



Schiedsrichter: Skorczyk (Braunschweig)

Zuschauer: 2.500 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 23.9.2017, 17.15 Uhr