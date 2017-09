Robert Andrich wurde für den SVWW zum umjubelten Helden in Lotte.

"So geil reingegangen"

Robert Andrich wird beim Auswärtsspiel in Lotte zum Helden des SV Wehen Wiesbaden: Mit einem Kracher aus rund 30 Metern schießt er den hessischen Drittligisten zum Sieg. Seine Erklärung? Denkbar einfach.

Ein traumhafter Freistoß von Robert Andrich hat dem SV Wehen Wiesbaden am Dienstag drei Punkte beim Auswärtsspiel in Lotte beschert. Der 22-Jährige jagte einen Freistoß aus knapp 30 Metern über die Mauer hinweg zum 1:0 (0:0)-Erfolg der Hessen unter die Latte. Sportfreunde-Schlussmann Benedikt Fernandez blieb bei dem Schuss in der 79. Minute wie angewurzelt stehen.

"Ich habe nur gedacht, ich hau das Ding drauf", erklärte der Siegtorschütze am Telekom-Mikrofon. Mit dem Ergebnis hatte er wohl selbst kaum gerechnet: "Dass er so geil reingegangen ist – das muss ich mir auch noch ein paar Mal angucken heute."

Andrichs Freistoß brachte Farbe in eine ansonsten triste Partie. Die rund 1.300 Zuschauer in Lotte sahen zwei defensivstarke Teams, die sich über weite Strecken neutralisierten. Bedanken konnten sich die Gäste bei Keeper Markus Kolke, der zweimal glänzend gegen Sportfreunde-Angreifer Kevin Freiberger zur Stelle war (41., 75.) Der SVWW bleibt durch den Sieg am Top-Trio der 3. Fußball-Liga dran.