Lilien steigen ab 2018 ein : Darmstadts Politik stimmt Stadion-Übergabe zu

Darmstadt: Der Umbau des Böllenfalltor-Stadions in Darmstadt ist einen Schritt vorangekommen. Das Stadtparlament stimmte am Dienstagabend für die Übergabe der Spielstätte an den Zweitligisten SV Darmstadt 98.