Eine geschlossene Teamleistung hat den SVWW in die zweite DFB-Pokalrunde gebracht. Bild © Imago

Der SV Wehen Wiesbaden hat im DFB-Pokal für eine kleine Überraschung gesorgt. Der Drittligist ließ Zweitligist Erzgebirge Aue am Sonntag keine Chance und zog völlig verdient in die zweite Runde ein.

Dank einer überzeugenden Vorstellung steht der SV Wehen Wiesbaden in der zweiten DFB-Pokalrunde. Am Sonntag bezwang der Drittligist das eine Klasse höher spielende Aue mit 2:0 (2:0). Der Sieg hätte gut und gerne auch noch höher ausfallen können. "Hätten wir die Sachen mal besser zu Ende gespielt, hätten wir in der ersten Halbzeit sicherlich noch mindestens zwei Tore mehr schießen können", sagte Alf Mintzel nach der Partie.

Aue fehlt die Antwort

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und überrannten die völlig überforderten Sachsen förmlich. David Blacha (4. Minute) und Stephan Andrist (7.) brachten den SVWW früh mit zwei Toren in Front. Weitere gute Möglichkeiten ließen die Hessen allerdings ungenutzt. Pech hatte Alf Mintzel, der einen Freistoß von der Strafraumgrenze ans Lattenkreuz nagelte (39.).

Nach dem Seitenwechsel beorderte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm seine Mannschaft etwas weiter in die Defensive. Die Hausherren verlegten sich aufs Kontern und überließen den Gästen das Spiel. Der Zweitligist wusste mit dem neu gewonnenen Platz aber wenig anzufangen. Die beste Chance der Erzgebirgler vergab Dimitrij Nazarov, dessen Freistoß an die Latte klatschte (64.).

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue 2:0 (2:0) Wiesbaden: Kolke - Mrowca, Mockenhaupt, Ruprecht, Dittgen (78.Müller) - Andrich, Dams (75.Nothnagel) - Andrist, Mintzel - Blacha (69.Diawusie), Schäffler



Aue: Männel - Kalig, Rapp (46.Maria), Kempe -Kaufmann (21.Tiffert), Wydra, Fandrich, Hertner (46.Ferati) - Nazarov, Köpke - Soukou



Tore: 1:0 Blacha (4.), 2:0 Andrist (7.)

Gelbe Karten: Ruprecht, Mintzel - Kempe



Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 2.500 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 20.30 Uhr