Die geplante Reform der Aufstiegsregelung in der Regionalliga stößt eine Etage höher auf große Skepsis. Die Drittligisten wehren sich gegen eine Erhöhung der Absteigerzahl in ihrer Liga - und nennen für diesen Fall konkrete Bedingungen.

Bei einem gemeinsamen Treffen in Frankfurt sprachen sich Vertreter der Fußball-Drittligisten, darunter der SV Wehen Wiesbaden, am Dienstag einheitlich gegen eine vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) forcierte Reform der Aufstiegsregelung in der viertklassigen Regionalliga aus.

Ein damit verbundener Eingriff in das etablierte Konzept der 3. Liga durch eine Erhöhung der Absteigerzahl würde eine Gefahr für die wirtschaftliche Stabilität der Liga und ihrer Vereine darstellen, hieß es in einer Mitteilung: "Die 3. Liga vertritt daher die klare Auffassung, es bei drei Absteigern zu belassen."

Reduzierung der Regionalliga-Staffeln gefordert

DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte jüngst eine zügige Neuregelung des umstrittenen Aufstiegsmodus in der Regionalliga in Aussicht gestellt. Bislang steigen nur drei Teams aus den fünf verschiedenen Staffeln erst nach dem Ausspielen von Qualifikationspartien auf. Diese Zahl der Aufsteiger soll künftig auf mindestens vier ansteigen.

"Der Wunsch, dass die Meister direkt aufsteigen sollen, ist verständlich und für jeden Fußballer nachvollziehbar", erklärten die Drittligisten und schlugen daher eine Reduzierung der Regionalliga auf maximal drei Staffeln vor. "Folgerichtig würden dann drei Meister aufsteigen und weiterhin drei Vereine aus der 3. Liga absteigen", hieß es.

Kompromiss mit Bedingungen

Sollte ein Kompromiss nötig werden, könnten sich die Drittliga-Teams auch ein Modell mit vier Auf- und Absteigern vorstellen - allerdings nur, wenn im Gegenzug auch die Regionalligen auf vier Staffeln reduziert würden. Ein offenbar von DFB-Seite und mehreren Landesverbänden präferiertes Modell nach der Formel "vier von fünf" – also mit drei Direktaufsteigern und einem verbliebenen Qualifikationsspiel unter zwei Regionalliga-Meistern - bezeichneten die Drittligisten als "nicht sinnvoll". Auch eine Aufstockung der 3. Liga mit 22 Clubs und fünf Absteigern sei kein Thema.

Weitere Informationen OFC und KSV scheiterten Seit Einführung der Aufstiegsspiele verpassten mit den Offenbacher Kickers und Hessen Kassel zwei hessische Team jeweils als Meister den Sprung in die 3. Liga: Der OFC unterlag 2015 in den Entscheidungsduellen dem 1. FC Magdeburg mit 0:1 und 1:3. Der KSV Hessen scheiterte 2013 mit 0:2 und 1:2 an Holstein Kiel. Ende der weiteren Informationen

In die gleiche Kerbe hatte zuletzt auch Sead Mehic, der Sportdirektor der Offenbacher Kickers, geschlagen: "Ob fünf Regionalligen nötig sind, kann man sicher diskutieren. Vielleicht reichen auch vier", sagte der Ex-Profi, der aktuell mit dem OFC Platz eins in der Regionalliga Südwest belegt. Fest steht für Mehic wie für viele andere Beteiligte aber eines ganz sicher: "Wer Meister wird, der muss auch aufsteigen." Im Dezember will der DFB-Vorstand eine Neuregelung beschließen, die dann ab der kommenden Saison greifen soll.