Nächster Erfolg für den SV Wehen Wiesbaden: Bei Rot-Weiß Erfurt feierte das Team am Samstag den nächsten Sieg und gehört in der Dritten Liga damit weiter zur Spitzengruppe.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag den nächsten Sieg in der dritten Liga eingefahren und ist damit weiter in der Erfolgsspur. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm setzte sich mit 3:1 (0:0) bei Rot-Weiß Erfurt durch und ist nun bereits seit vier Spielen ungeschlagen. Der SVWW setzte von Beginn an Akzente in der Offensive und drängte die Gastgeber tief in die eigene Hälfte. Einzig – etwas Zählbares sprang dabei nicht heraus.

Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang hatte Manuel Schäffler, der in der 38. Halbzeit allein vor RWE-Keeper Philipp Klewin auftauchte. Doch anstatt den Abschluss zu suchen, legte Schäffler noch einmal quer und vergab damit die Chance zur Führung. So ging es mit dem torlosen Remis in die Kabine.

Drei Treffer in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel machten es die Gäste dann besser – nach Vorarbeit von Stephan Andrist traf Schäffler zum 1:0 (49.). Doch damit nicht genug – in der 62. Minute war es erneut Schäffler, der allein vor Klewin auftauchte und den Ball diesmal im Tor unterbrachte. RWE gelang offensiv kaum etwas – bis zur 75. Minute. Da nutzte Elias Huth einen Patzer der Wiesbadener Defensive und erzielte den Anschlusstreffer. Bei den Gastgebern keimte nun wieder Hoffnung auf.

Und die wuchs als Steven Ruprecht in der 77. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah und vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Von der Unterzahl ließ sich der SVWW allerdings nicht aus der Ruhe bringen und sorgte im Stile einer Spitzenmannschaft kurz vor Schluss für die Entscheidung. Sebastian Mrowca zirkelte den Ball halbhoch ins Tor (87.). "Wir sind ein guter Haufen und haben eine Riesenqualität, die versuchen wir jede Woche auf den Platz zu bringen", sagte Schäffler nach der Partie.