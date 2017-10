Der SV Wehen Wiesbaden bleibt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen in der 3. Liga: Im Heimspiel gegen Preußen Münster sorgten die Hessen schon zur Pause für klare Verhältnisse. Am Ende gab es ein Scheibenschießen.

Nach dem Pokal-Highlight gegen Schalke (1:3) war der SV Wehen Wiesbaden am Sonntag wieder im Drittliga-Alltag gefordert. Die Aufgabe gegen den Tabellen-17. Preußen Münster löste die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm mit Bravour: Der SVWW setzte sich im Heimspiel mit 6:2 (4:1) durch und verkürzte den Abstand auf den Tabellendritten Magdeburg (0:1 in Karlsruhe) eine Woche vor dem direkten Aufeinandertreffen auf einen Zähler.

Torjäger Manuel Schäffler brachte den SVWW mit seinen Saisontoren neun und zehn in Front (4., 16.), ehe Patrick Breitkreuz in der 27. Minute auf 3:0 erhöhte. Es folgte die stärkste Phase der Gäste, die zunächst den Pfosten (30., Antonio Grimaldi) und dann das Tor (40., Martin Kobylanski) trafen. Nur zwei Minuten nach dem Anschluss stellte Stephan Andrist (42.) den Drei-Tore-Abstand wieder her.

Auch nach der Pause sahen die Zuschauer in Wiesbaden eine spektakuläre Partie mit zwei sorglosen Defensivreihen. Zunächst traf der eingewechselte Niklas Dams per Abstauber zum 5:1 für den SVWW (70.). Preußen-Doppeltorschütze Kobylanski verkürzte in der 79. noch einmal, doch den Schlusspunkt setzte der überragende Schäffler mit seinem dritten Tor des Tages (80.).

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - Preußen Münster 6:2 (4:1) Wiesbaden: Kolke - Mrowca, Mockenhaupt (46. Dams), Ruprecht, Mintzel - Kuhn, Andrich (62. Blacha) - Andrist (75. Mvibudulu), Diawusie - Breitkreuz,



Münster: Körber - Tritz, Kittner, Mai, Menig - Rizzi, Braun (46. Rühle) - Hoffmann (46. Al-Hazaimeh), Kobylanski, Wiebe - Grimaldi (85. Stoll)



Tore: 1:0 Schäffler (3.), 2:0 Schäffler (16.), 3:0 Breitkreuz (26.), 3:1 Kobylanski (40.), 4:1 Andrist (42.), 5:1 Dams (70.), 5:2 Kobylanski (79.), 6:2 Schäfler (80.)



Gelbe Karten: Ruprecht, Mintzel, Andrich, Mvibudulu - Hoffmann



Schiedsrichter: Osmanagic (Stuttgart)

Zuschauer: 2.434 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 29.10.2017, 21.45 Uhr