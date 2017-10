Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag einen Kantersieg eingefahren. Bei Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers präsentierte sich der SVWW gnadenlos effektiv.

Der SV Wehen Wiesbaden ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei den Würzburger Kickers feierte das Team von Rüdiger Rehm am Samstag einen 5:0-Sieg. Sascha Mockenhaupt hatte den SVWW nach einer Ecke von Alf Mintzel in Führung geköpft (21.). Doch auch mit dem 1:0 im Rücken fehlte es der Rehm-Elf an Sicherheit. Zwar spielten sich die Wiesbadener Chancen heraus, es häuften sich aber auch Fehlpässe und Ungenauigkeiten im Spielaufbau. So ging es mit der glücklichen 1:0-Führung in die Halbzeit.

Das erste Ausrufezeichen nach dem Seitenwechsel setzte Stephan Andrist, der den Ball mit dem Hinterkopf über die Linie drückte – 2:0 (56.). Zwar stemmten sich die Gastgeber nun gegen die drohende Niederlage, doch der SVWW hatte nun Blut geleckt.

SVWW eiskalt

Denn zunächst traf Manuel Schäffler zum 3:0 (75.), bevor sich auch noch Robert Andrich in die Torschützenliste eintragen durfte (83.). Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Schäffler mit seinem Treffer zum 5:0 (86.). Dabei hatten die Gastgeber durchaus Möglichkeiten, doch der SVWW nutzte seine Chancen eiskalt und bleibt in der 3. Liga damit in der Spitzengruppe.