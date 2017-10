Rückschlag für den SV Wehen Wiesbaden im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Gegen Meppen gibt es erstmals keine Punkte vor heimischer Kulisse, in zwei Szenen fehlt das Glück.

Der SV Wehen Wiesbaden hat den direkten Kontakt zur Spitzengruppe in der 3. Liga verloren. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm unterlag dem SV Meppen am Samstag mit 0:1 (0:1) und ging damit zum ersten Mal in dieser Saison in einem Heimspiel leer aus. In einer schwachen ersten Hälfte nutzte Benjamin Girth (42.) die erste echte Chance der Partie und brachte die Gäste in Führung (42.).

Nach der Pause war der SVWW gleich zweimal im Pech: Zunächst kratzte Meppens Keeper Erik Domaschke einen Kopfball von Manuel Schäffler von der Linie, dann verweigerte Schiedsrichter Bastian Börner nach einem Foul an Agyemang Diawusie (61.) einen Strafstoß und entschied auf Schwalbe.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - SV Meppen 0:1 (0:1) Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Dams (73. Blacha), Nothnagel (52. Diawusie) - Mintzel, Mrowca - Andrist, Reddemann -Breitkreuz (52. Mvibudulu), Schäffler

Meppen: Domaschke - Ballmert, Gebers, Vidovic, Senninger - Posipal, Leugers -Kleinsorge (78. Hyseni), Wagner (82. Kremer), Granatowski - Girth (90. Demaj)



Tore: 0:1 Girth (42.)

Gelbe Karten: Diawusie - Gebers, Girth, Demaj



Schiedsrichter: Börner (Iserlohn)

Zuschauer: 2.000 Ende der weiteren Informationen

Sendung: heimspiel! am Samstag, hr-fernsehen, 14.10.2017, 17.15 Uhr