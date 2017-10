Der SV Wehen Wiesbaden will am Dienstagabend im DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04 für eine Überraschung sorgen. Ganz besonders wird es dabei auf Manuel Schäffler ankommen – einem Torjäger mit außergewöhnlichem Hobby.

Die kleine Treppe führt bis weit unters Dach. Es ist eng hier oben, ein wenig düster, der Holzboden beginnt unter den Füßen zu knarren, auf den Dachziegeln prasselt der Regen. Kein wirklich gemütlicher Ort – und doch ist Manuel Schäffler voller Stolz. Das hier ist sein Reich. Das Reich eines Profifußballers.

Ein Maler mit bemalten Armen

Manuel Schäffler – so viel sollte man wissen – sieht zwar aus wie der typische Kerl, der mit dem Tritt gegen den Ball sein Geld verdient. Kantiges Gesicht, tätowiert an beiden Armen, die Kappe lässig ins Gesicht gezogen. Doch der Stürmer des SV Wehen Wiesbaden ist dann doch ein wenig anders als all die anderen: Schäffler malt Bilder. Ein Knipser als Künstler. "Ich kann dabei Musik hören, runterfahren und der Kreativität in meinem Kopf freien Lauf lassen", erzählt er.

In der Ecke stehen verschiedene Farbtuben und Spraydosen. Ein leicht beißender Geruch liegt in der Luft. Modern und abstrakt sei seine Kunst, beschreibt Schäffler. Er versuche, die Farben in einen Einklang zu bringen. Und das wiederum sei dann ja so ein bisschen wie im Fußball. So ein bisschen wie am Dienstagabend.

Dann nämlich steht Schäffler mit dem SV Wehen Wiesbaden ab 18.30 Uhr vor einer eigentlich unlösbaren Aufgabe, jeder Mannschaftsteil, jede Kleinigkeit muss im Einklang sein, damit es in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den großen FC Schalke 04 irgendwie zur Überraschung reicht. "Wir hoffen auf die Sensation", sagt Schäffler.

Der SVWW kennt keine Angst

Und so sieht sie aus: Die Kunst von Manuel Schäffler. Bild © hr

Normalerweise, so gut können sie sich in Wiesbaden einschätzen, haben sie gegen den starken Tabellenfünften der Bundesliga nicht den Hauch einer Chance. Welten liegen zwischen diesen beiden Klubs, mehrere Millionen Euro trennen sie. Und doch sind die Worte nicht demütig. "Warum sollten wir Angst haben? Wir haben Lust auf dieses Spiel", sagt etwa Trainer Rüdiger Rehm. Seine Mannschaft hat einen Lauf, steht in der dritten Liga auf Platz vier.

Und sie zieht ganz besondere Hoffnung aus den Eigenheiten des Wettbewerbs. Man wisse im Pokal nie, was passiert, erzählt Schäffler. "Underdogs stellen Bundesligisten vor Aufgaben, die diese dann nicht meistern können."

Schäffler stand schon mal im Pokalfinale

Der Torjäger, der in dieser Saison in 13 Spielen schon achtmal getroffen hat, weiß ziemlich genau, wovon er spricht. Er ist der einzige im Kader des SVWW, der schon einmal in den besonderen Genuss eines Pokalfinales kam. 2011 kämpfte er mit dem MSV Duisburg um den ganz großen Coup – und scheiterte. 0:5 ging das Endspiel verloren. Gegen den FC Schalke 04. Nun wäre eine passende Gelegenheit zur Revanche.

Weitere Informationen Der SV Wehen Wiesbaden im DFB-Pokal Der größte Erfolg des SV Wehen Wiesbaden im DFB-Pokal liegt schon eine Weile zurück. 2009 erreichte der damalige Zweitligist zum ersten und einzigen Mal in der Vereinsgeschichte ein Viertelfinale, das die Mannschaft nur knapp gegen den Hamburger SV verlor (1:2). Im aktuellen Wettbewerb bezwang der Hessenpokalsieger in der ersten Runde ziemlich souverän den Zweitligisten Erzgebirge Aue (2:0) und darf sich als Belohnung nun auf ein mit 11.200 Zuschauern ausverkauftes Stadion gegen Schalke freuen. Ende der weiteren Informationen

"Wir haben volle Hütte am Dienstag. Wieso also nicht?" fragt Schäffler. Von den Sternstunden des Pokalfinales habe er den Jungs ausgiebig erzählt, von der Gänsehaut im Spielertunnel, von den Momenten neben den großen Stars wie Huntelaar oder Raúl. "Ich habe das damals alles aufgesaugt und versuche heute, so viel wie möglich davon weiterzugeben."

Das Wunder soll her

Nach dem 5:0-Erfolg gegen Würzburg am vergangenen Wochenende ist die Brust des Drittligisten ohnehin noch ein bisschen breiter. Trainer Rehm hat eine Mannschaft geformt, die sich als Einheit versteht und funktioniert. Er kündigt an: "Schalke muss hier 100 Prozent geben, sonst wird es schwer für sie."

Und wer weiß, vielleicht klappt es am Ende ja tatsächlich mit der Überraschung. Es wäre Inspiration genug, um diesen Abend in einem Bild festzuhalten. Manuel Schäffler, der knipsende Künstler auf dem Dachboden, hätte da sicher schon eine Idee.