Prominenter Neuzugang beim SV Wehen Wiesbaden: Mit Alexander Rauch trägt ab sofort ein dreifacher Deutscher Meister das Trikot des SVWW. Auf dem Rasen wird er allerdings nie stehen.

Der SV Wehen Wiesbaden ist über Nacht im Spitzensport angekommen. Zwar nicht in der Disziplin Fußball, in der der Verein aus der hessischen Landeshauptstadt derzeit Vierter der 3. Liga ist, dafür aber im eSport. Genauer: beim allseits beliebten Videospiel FIFA. Wie die Wiesbadener am Montag mitteilten, geht FIFA-Profi Alexander "bono" Rauch ab sofort für den SVWW auf digitale Torejagd.

"Die Popularität des eSport wächst bundesweit und international enorm", begründete Pressesprecher und eSport-Projektleiter Daniel Mucha den Schritt des Drittligisten in den Daddel-Sport.

Fußballverrückt und SVWW-Fan

Der 26 Jahre alte Rauch – dreifacher Deutscher Meister, Pokalsieger, Europameister und darüber hinaus auch noch Fan des SVWW – wird die Wiesbadener Farben ab sofort bei allen relevanten Offline- und Onlineevents vertreten. "Da ich total fußballverrückt bin, ist das Projekt beim SVWW genau mein Ding", so Student Rauch, der mit seinem neuen Club aber erst einmal Neuland betritt.

Denn trotz des eSport-Booms ist die virtuelle Sportwelt für viele Profivereine noch weitgehend unergründet. Neben dem SVWW sind in der Bundesrepublik lediglich der VfL Wolfsburg, Schalke 04, RB Leipzig, der VfB Stuttgart, Nürnberg, Bochum und Meppen in diesem Bereich aktiv.

Mucha freut sich über den Deal

"Für uns war der Einstieg in den eSport nur in Verbindung mit "bono" ein Thema", so Mucha. "Er ist seit langem Fan des SVWW und somit ein echter Lokalmatador, dem der Club am Herzen liegt – auf dem Rasen und jetzt auch auf der Playstation."