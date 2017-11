Die Arena in Wiesbaden ist schön anzusehen, voll ist sie so gut wie nie.

Trotz guter sportlicher Leistungen lockt Drittligist SV Wehen Wiesbaden kaum Zuschauer an. Die meist nur spärlich besuchte Arena soll jetzt trotzdem ausgebaut werden. Auch mit Hilfe von Steuergeldern. Warum?

Ein Sonntagnachmittag Ende Oktober in Wiesbaden. Tausende Menschen spazieren durch den Kurpark, flanieren über die Wilhelmstraße oder sammeln Kastanien auf dem Neroberg. In der ganzen Stadt herrscht buntes Treiben. Nur den furiosen 6:2-Sieg des SV Wehen Wiesbaden gegen Preußen Münster wollen nicht wirklich viele sehen. Lediglich 2.434 Fußball-Fans haben sich für einen Besuch der Wiesbadener Arena entschieden, mehr als 10.000 Plätze bleiben – wie so oft – leer. In der Zuschauertabelle der 3. Liga belegt der SVWW vor den Sportfreunden Lotte und der 2. Mannschaft von Werder Bremen den drittletzten Platz.

So weit, so schade – aber für einen Dorfverein, der vor zehn Jahren vom kleinen Taunussteiner Stadtteil Wehen in die hessische Landeshauptstadt zog und noch immer etwas fremdelt mit den neuen Nachbarn, wohl nicht ungewöhnlich. Etwas seltsam mutet es jedoch an, dass der SVWW seine Heimstätte nun ausbauen will. Von derzeit 12.566 auf dann 15.000 Plätze. "Die Bauantrags-Unterlagen sollen demnächst eingereicht werden", bestätigte Geschäftsführer Thomas Pröckl dem hr-sport. "Wir brauchen eine größere Kapazität." Die Frage ist: für wen?

Bagger sollen möglichst bald anrollen

In erster Linie für die DFL. Denn die Wiesbadener, die sich unter Trainer Rüdiger Rehm zu einem Spitzenteam gemausert haben und als Vierter nur einen Punkt von den Aufstiegsrängen entfernt sind, zieht es in die 2. Bundesliga. Nach zwei Jahren Zweitklassigkeit zwischen 2007 und 2009 soll es möglichst bald möglichst lange in die nächsthöhere Spielklasse gehen. "Das ist schon unser Ziel, dahin wollen wir uns entwickeln", so Pröckl. Für eine Spielberechtigung in der 2. Liga sind 15.000 Plätze Pflicht, eine Sondergenehmigung wie vor zehn Jahren wäre wohl nur schwer zu bekommen.

Während auf dem Rasen also die Profis für den Aufstieg ackern, sollen abseits des Grüns die Bagger anrollen und die benötigten Rahmenbedingungen schaffen. Die Westtribüne, wie der Rest der Arena eine Stahlrohr-Konstruktion, soll abgebaut und durch eine massive Betonkurve ersetzt werden. Modernisierung der Infrastruktur und Umzug der Polizei von Containern in eine angemessene Wache inklusive. Sollte der Bebauungsplan den Verwaltungsapparat erfolgreich durchlaufen, sollen die Umbau-Arbeiten Ende dieser Saison begonnen und zur nächsten Spielzeit abgeschlossen werden. "Unser Ziel ist ein Baubeginn Mitte des nächsten Jahres."

Land gibt 3,5 Millionen Euro dazu

Ganz billig wird das Vergnügen allerdings nicht. "Wir müssen rund zehn Millionen Euro investieren", bezifferte Pröckl den finanziellen Aufwand, den der SVWW zum größten Teil selbst trägt. Zusätzlich wird derzeit mit dem Land über Fördermittel verhandelt. Eine Zusage für den Zuschuss aus öffentlicher Hand hat es bereits gegeben, in den nächsten Tagen sollen die Unterschriften erfolgen. Wie das Innenministerium auf Anfrage des hr-sport mitteilte, fließe das Geld vor allem in die Förderung der "sicherheitspolitischen" (Polizei, Feuerwehr) und der "behindertengerechten Maßnahmen". Das Ministerium wies zudem darauf hin, dass das Wiesbadener Stadion bis dato noch nicht vom Land gefördert worden sei. Es sei "das allererste Mal", dass der SVWW hierfür Geld vom Land Hessen bekäme.

"Es geht um eine Größenordnung von knapp 3,5 Millionen Euro", bezifferte Pröckl den Landeszuschuss. Eine Menge Geld für ein Spekulationsobjekt. Denn klar ist auch: Bleibt der SVWW in der 3. Liga ist die Erweiterung aus sportlicher Sicht nicht notwendig. Das Stadion an der Berliner Straße soll deshalb ab sofort nicht nur kickendes, sondern auch fröhlich trällerndes Personal beherbergen. Eine Multifunktionsarena für Wiesbaden, in der es zukünftig neben Fußball auch Konzerte geben soll. Eine erste akustische Kostprobe gibt es am 17. Dezember, wenn die Stadt zu "Wiesbaden singt Weihnachtslieder" in die Arena einlädt – und damit offenbar das vorweihnachtliche Herz der Wiesbadener Bevölkerung mehr anspricht als jedes Drittliga-Duell. Rund einen Monat vor der Veranstaltung wurden schon mehr als 7.000 Tickets verkauft.

SVWW rührt die Werbetrommel

Ein Absatz, über den sich der SV Wehen Wiesbaden freuen würde. "Das Potenzial für mehr Zuschauer ist da", so Pröckl. "Wir haben hier 280.000 Einwohner, kurze Wege, genügend Parkplätze und spielen attraktiven Fußball." Keine langen Schlangen an den Bier- und Wurstbuden und nie Probleme mit Eintrittskarten, könnte man ergänzen. Das einzige, was die schlafende Wiesbadener Leidenschaft für den SVWW wirklich wecken könnte, ist jedoch wohl ein Aufstieg und prominentere Gegner als Meppen oder Zwickau.

Die Hoffnung auf ein Ende der Geisterkulisse ist jedenfalls noch da. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Zuschauerzahlen dann deutlich steigern könnten", so Pröckl. "Im ersten Zweitligajahr kamen durchschnittlich 9.500, ein Jahr später knapp 7.000 Fans zu uns." Diese würden allerdings auch im aktuellen Stadion genügend Platz finden.