SVWW verliert in Halle

Nicht mehr viel übrig vom guten Saisonstart: Wehen Wiesbaden hat die Erfolgsspur verlassen und am Samstag in Halle die zweite Saisonniederlage kassiert.

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat auch das vierte Spiel in Folge nicht gewonnen und am Samstag beim Halleschen FC mit 1:2 (1:1) verloren. Der Ex-Wiesbadener Martin Röser hatte den HFC nach einer ereignisarmen ersten halben Stunde mit einer der ersten Chancen in Führung gebracht (32.).

Manuel Schäffler sorgte sieben Minuten später per Foulelfmeter für den schnellen Ausgleich. In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Hausherren die Partie spätestens nach dem 2:1-Siegtreffer durch Kapitän Petar Sliskovic (66.).

Weitere Informationen Hallescher FC - SV Wehen Wiesbaden 2:1 (1:1) Halle: Schnitzler - Schilk, Barnofsky, Kleineheismann - Ajani (60. El-Helwe), Bohl, Starostzik, Baumgärtel (82. Manu) - Zenga, Sliskovic, Röser



Wiesbaden: Kolke - Mrowca, Mockenhaupt, Nothnagel, Mintzel - Andrich, Reddemann - Funk (79. Breitkreuz), Diawusie (62. Andrist) - Blacha, Schäffler



Tore: 1:0 Röser (32.), 1:1 Schäffler (39./FE), 2:1 Sliskovic (66.)

Gelbe Karten: Schnitzler, Bohl, Zenga - Reddemann



Schiedsrichter: Storks (Velen)

Zuschauer: 5.115 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 9.9.2017, 17.15 Uhr