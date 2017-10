Zwei Hessen verletzt raus - Can trifft

Das Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan bot aus hessischer Sicht gleich zwei Schreckmomente, aber auch einen Lichtblick. Während Niklas Süle und Shkodran Mustafi verletzt ausgewechselt wurden, durfte sich Emre Can als Torschütze feiern lassen.

Beim 5:1-Schützenfest der DFB-Elf gegen Aserbaidschan wurde Abwehrmann Niklas Süle am Sonntagabend wegen muskulärer Probleme im linken Oberschenkel ausgewechselt. Wie der DFB in Kaiserslautern mitteilte, wurde der gebürtige Frankfurter im Diensten des FC Bayern München als Vorsichtsmaßnahme nach 21 Minuten durch Antonio Rüdiger ersetzt.

Für den Bebraer Shkodran Mustafi sieht es hingegen nicht gut aus. Der Verteidiger vom FC Arsenal erlitt offenbar eine schwere Muskelverletzung. Mustafi hatte sich kurz vor dem überraschenden Ausgleich der Gäste in der 34. Minute ohne Einwirkung des Gegners verletzt und humpelte vom Platz. "Da sieht es ein bisschen schlimmer aus, das zwingt ihn wahrscheinlich zu einer längeren Pause", sagte Bundestrainer Joachim Löw später.

Can erzielt ersten Länderspieltreffer

Dafür hatte der Frankfurter Emre Can allen Grund zum Jubeln. Der 23-jährige Defensivspezialist vom FC Liverpool traf in der 81. Minute mit einem 30-Meter-Knaller zum Endstand. Für Can war es der erste Treffer im 18. Länderspiel.

