Die Freundinnen sitzen nebeneinander auf der Tribüne, die Freunde Max Holst und Daniel Wernig kämpfen gegeneinander um Punkte. Das Derby zwischen Wetzlar und Hüttenberg ist der harmonischste Nachbarschaftsstreit Hessens.

Wenn der TV Hüttenberg am Donnerstag mit dem Bus in Richtung Auswärtsspiel aufbricht, müssen sich die Schützlinge von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson eigentlich nicht mal hinsetzen. Die rund neun Kilometer lange Fahrt über die Frankfurter Straße dauert knapp 14 Minuten. Das Ziel der kurzen Reise, eine Sporthalle in Wetzlar, liegt in Fahrtrichtung rechts. Ein Handball-Spiel (Anwurf: 19 Uhr) in der direkten Nachbarschaft.

Außenseiter Hüttenberg kommt mit Selbstvertrauen

Was klingt wie eine Partie der Bezirksoberliga Gießen, ist in diesem Jahr erstmals seit fünf Jahren wieder Bundesliga. Die HSG Wetzlar empfängt Aufsteiger TV Hüttenberg vor ausverkauften Rängen zum emotionalen Höhepunkt der Saison: "Dieses Derby hat eine enorm lange Tradition, die Rivalität gab es schon immer", freute sich TVH-Coach Eyjolfsson im Gespräch mit dem hr-sport auf das mittelhessische Kräftemessen.

Die sportliche Ausgangslage dabei ist klar: Die Gastgeber, die nach drei Spielen 3:3 Punkte auf dem Konto haben und auf Rang acht stehen, sind gegen den noch punktlosen Tabellen-16. aus Hüttenberg klarer Favorit. Die Gäste haben bei der unglücklichen 27:28-Heimniederlage im kleinen Derby gegen Spitzenteam MT Melsungen zwar Selbstvertrauen getankt und zumindest bewiesen, dass sie mithalten können. "Bei uns muss aber jede Kleinigkeit stimmen, damit wir ein Überraschungsergebnis schaffen können", so Eyjolfsson.

Direktes Aufeinandertreffer der Freunde

Eine durchaus realistische Einschätzung des Underdogs, die auch auf der Gegenseite mit einem Kopfnicken quittiert wird. "Wir müssen da nicht drumherum reden, der Druck liegt natürlich bei uns. Wir sind die HSG Wetzlar, wir spielen zu Hause, wir müssen das Ding gewinnen", so HSG-Profi Maximilian Holst unmissverständlich. Für den 28-Jährigen steht jedoch weit mehr auf dem Spiel als zwei Punkte oder die inoffizielle Mittelhessen-Meisterschaft. Für Holst geht es auch um die Vermeidung von dummen Sprüchen.

Denn mit Daniel Wernig steht einer von Holsts besten Freunden im Kader des TVH. Die beiden kennen sich schon aus Jugendtagen und haben ein Jahr lang gemeinsam für den DHC Rheinland Bundesligaluft geschnuppert. Der Kontakt ist nie abgerissen und wird kurz vor dem großen Spiel noch einmal intensiver: "Wir telefonieren und schreiben ständig", so Holst, der der Freundin seines Kumpels sogar eine Eintrittskarte besorgt und sie auf der Tribüne direkt neben seine Parterin platziert hat. Auch der Anhang versteht sich also blendend. "Ich finde es deshalb schon fast witzig, dass Daniel und ich gegeneinander spielen. So können wir sicher auch mal die eine oder andere Situation bequatschen."

Kampf ja, Unfaires nein

Zu allem Überfluss werden die beiden dafür noch nicht einmal besonders laut schreien müssen. Denn während Holst stets über die linke Seite kommt, ist Wernig auf der rechten Außenbahn beheimatet. Sollten beide spielen, kommt es zum direkten Duell. Zurückstecken oder verlieren will da keiner. "Unser Ehrgeiz ist so groß. Wir werden beiden 110 Prozent geben", sagt Holst. Freundschaftliche Geschenke sind ausgeschlossen, böses Blut aber auch.

Das Aufeinandertreffen von Wetzlar und Hüttenberg ist ein sportlich brisantes Derby mit harten Zweikämpfen, aber ohne Hass. Auch so etwas kann es geben. "Es wird definitiv gefightet, aber es gibt nicht mehr die Aggressivität von früher. Wir begegnen uns fair und mit Respekt", so TVH-Coach Eyjolfsson, der auf eine gute Leistung seiner jungen Truppe hofft – und dafür sogar Unterstützung von der Gegenseite bekommt. "Ich gönne ihnen und vor allem Daniel ein gutes Spiel", unterstrich Holst noch einmal die besondere Nachbarschafts-Beziehung. "Allerdings nur, solange wir gewinnen."

Sendung: hr-iNFO, 7.9.2017, 21 Uhr