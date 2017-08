Das hessische Trio aus der Handball-Bundesliga hat gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale des DHB-Pokals. Die MT Melsungen, die HSG Wetzlar und der TV Hüttenberg gewannen das erste Spiel ihres Final-Four-Turnieres.

Die MT bezwang den TV 1893 Neuhausen beim von der HG Oftersheim-Schwetzingen ausgerichteten Turnier klar mit 40:22 und spielt nun am Sonntag (15 Uhr) gegen Ludwigshafen um den Einzug in die nächste Runde. Wetzlar gewann bei der SG Köndringen-Teningen gegen die HSG Konstanz 31:29 und trifft ab 16 Uhr auf den Zweitliga-Aufsteiger HC Elbflorenz Dresden.

Zur gleichen Zeit bekommt es Hüttenberg mit dem Bergischen HC zu tun. Der Bundesliga-Aufsteiger hatte am Samstag in Pforzheim den Gastgeber mit 30:22 geschlagen. Für Eintracht Baunatal ist die Pokalreise nach einem 24:33 gegen Lemgo beendet. Die Paarung hatte beim Turnier in Hildesheim stattgefunden.