Aus sechs wurden zwei: Im Kampf um den Einzug in die nächste Runde des DHB-Pokals sind vier hessische Handball-Teams auf der Strecke geblieben. Nur Melsungen und Wetzlar erreichten das Achtelfinale.

Aus dem hessischen Bundesliga-Trio scherte - im negativen Sinne - nur der TV Hüttenberg aus: Der Aufsteiger verlor zum Auftakt des DHB-Pokals das Endspiel in seinem Final-Four-Turnier gegen den klassentieferen Bergischen HC mit 22:26. In seinem ersten Spiel hatte sich der TVH am Samstag gegen Gastgeber TGS Pforzheim mit 30:22 durchgesetzt.

Keine Blöße gab sich die HSG Wetzlar. Die Grün-Weißen gewannen in Teningen das Finale ihrer Gruppe gegen den HC Dresden völlig problemlos mit 35:23. Zum Auftakt hatten die Mittelhessen noch wesentlich mehr Mühe gehabt: Die HSG Konstanz wurde am Samstag nur knapp 31:29 bezwungen.

MT landet Kantersieg

Im Achtelfinale steht auch die MT Melsungen nach einem 29:25 über den Bundesliga-Konkurrenten Ludwigshafen. Die Bartenwetzer waren in Oftersheim durch einen 40:22-Kantersieg über den TV Neuhausen/Erms ins Endspiel ihres Turniers eingezogen.

Neben Hüttenberg schieden mit Eintracht Baunatal, der MSG Groß-Bieberau/Modau und Rodgau Nieder-Roden drei weitere hessische Teams aus. Sie waren allesamt bereits im Halbfinale gescheitert.