19. Mai 1993: In der Frankfurter Ballsporthalle bejubelt die SG Wallau/Massenheim den zweiten Meistertitel in Folge.

19. Mai 1993: In der Frankfurter Ballsporthalle bejubelt die SG Wallau/Massenheim den zweiten Meistertitel in Folge. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Einst ganz oben – bald ganz unten? Die Handballer der HSG Wallau/Massenheim stehen vor einem Rückzug in die C-Liga. Nur zwei Szenarien können das Personalproblem lösen.

Dem früheren deutschen Meister und Europapokalsieger HSG Wallau/Massenheim droht der tiefe Fall in die Handball-C-Liga. Der ohnehin schon in die Bezirksliga A abgestürzte Verein habe während der kompletten Saisonvorbereitung nur mit vier Spielern trainiert, berichtete der Wiesbadener Kurier am Donnerstag.

"Mit einer Rumpftruppe die Spielzeit aufzunehmen, käme einem Himmelfahrtskommando gleich. Dann ziehen wir uns lieber gleich zurück", sagte HSG-Sprecher Stefan Ullrich.

Glorreiche 90er

Unter dem Namen SG Wallau/Massenheim gewann der Verein 1992 und 1993 die deutsche Meisterschaft, 1993 und 1994 den DHB-Pokal sowie 1992 den IHF-Pokal. Zu dieser Zeit standen bei den Wallauern bekannte Namen wie Heiner Brand als Trainer oder Martin Schwalb als Spieler unter Vertrag.

Seit mehr als zehn Jahren geht es mit dem Verein jedoch bergab. 2005 folgte der Rückzug aus der Bundesliga, 2014 eine zweite Insolvenz. Über den neuesten Rückschlag sagte Trainer Ralph Gaßmann dem Wiesbadener Kurier: "Das ist eine Katastrophe."

HSG hat nun drei Möglichkeiten

Der Traditionsclub aus dem Taunus hat jetzt drei Möglichkeiten. Erstens: Er findet kurzfristig noch acht oder neun Spieler, um wie geplant in der Bezirksliga antreten zu können. Zweitens: Er zieht sich in die C-Liga zurück. Oder drittens: Er geht eine Kooperation mit einem Verein aus der Region ein, in die die Wallauer ihre gute Jugendarbeit einbringen könnten. Die A-Jugend der HSG Wallau/Massenheim spielt in der Bundesliga.