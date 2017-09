Die Hüttenberger Abwehr machte es den Wetzlarern um Filip Mirkulovski erst in der Schlussphase richtig schwer.

Die Hüttenberger Abwehr machte es den Wetzlarern um Filip Mirkulovski erst in der Schlussphase richtig schwer. Bild © Imago

Remis in Wetzlar

Kein Sieger im Mittelhessen-Derby: Die HSG Wetzlar und der TV Hüttenberg trennten sich am Donnerstagabend mit einem Unentschieden. Für den Aufsteiger war der erste Punkt trotzdem ein Erfolg - der euphorisch gefeiert wurde.

Der TV Hüttenberg hat sich im Mittelhessen-Derby gegen die HSG Wetzlar ein 23:23-Unentschieden erkämpft. In der ausverkauften Wetzlarer Arena, die nur elf Kilometer von der Hüttenberger Halle entfernt liegt, verpassten die Gastgeber trotz starken Starts, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Hüttenberg erkämpfte sich in einer packenden Schlussphase einen Punkt. Für den Aufsteiger war es nach drei Niederlagen zu Saisonbeginn der erste Punkt in der Bundesliga-Saison.

Dabei hatte sich das Team von Adalsteinn Eyjolfsson zu Beginn der Partie sichtlich schwer getan. Die Wetzlarer dominierten die Anfangsphase, führten nach nur acht Minuten mit fünf Treffern. Der TVH dagegen schaffte es nur selten, die disziplinierte Defensive der HSG zu durchbrechen, kämpfte sich aber zurück in die Partie. Mit einem 13:10 aus Sicht der Gastgeber ging es schließlich in die Kabine.

Packende Schlussphase

Richtig spannend wurde das Derby dann in der Schlussviertelstunde. Die Hüttenberger spielten lange Angriffe und stellten Wetzlar so vor Schwierigkeiten. Sieben Minuten vor Schluss gelang den Gästen der Ausgleich zum 20:20. Beide Teams lieferten sich einen packenden Schlagabtausch und trennten sich schließlich mit 23:23. Gegen die nordhessische Konkurrenz MT Melsungen hatten die Hüttenberger in der vergangenen Woche noch eine denkbar knappe Niederlage kassiert.