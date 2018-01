Deutschlands Handballer haben ihre EM-Auftakthürde locker gemeistert. Gegen Montenegro liefert die deutsche Auswahl eine konzentrierte und souveräne Vorstellung ab.

Mit einem überzeugenden Kantersieg haben die deutschen Handballer den erhofften Traumstart in die Europameisterschaft in Kroatien hingelegt. Im Auftaktspiel der Gruppe C bezwang der Titelverteidiger am Samstag Montenegro souverän mit 32:19 (17:9) und buchte auf dem Weg zum angestrebten Vorrundensieg die ersten zwei Punkte.

Weitere Informationen Die Handball-EM im Überblick Alles Wissenswerte zur Europameisterschaft finden Sie bei den Kollegen von sportschau.de . Ende der weiteren Informationen

Die hessischen Profis hatten gehörigen Anteil am Erfolg. Julius Kühn (MT Melsungen) und Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar) steuerten je drei Tore zum Sieg bei. MT-Profi Tobias Reichmann erzielte ebenso einen Treffer wie der gebürtige Frankfurter Steffen Fäth. Deutscher Top-Scorer war Kapitän Uwe Gensheimer mit neun Toren.