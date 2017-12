Mit jeder Menge hessischem Handball-Blut zur Titelverteidigung: Nationaltrainer Christian Prokop beruft gleich sechs Hessen in sein vorläufiges Aufgebot. Bis zur Vergabe der EM-Tickets ist es aber noch ein weiter Weg.

Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat gleich sechs hessische Spieler in den vorläufigen Kader des Titelverteidigers für die Europameisterschaft 2018 in Kroatien (12. bis 28. Januar) berufen. Wie der DHB am Dienstag mitteilte, stehen insgesamt 28 Profis im Aufgebot. Mit zu den Titelkämpfen dürfen letztlich allerdings nur 16.

Mit dabei aus hessischer Sicht: Julius Kühn, Finn Lemke und Tobias Reichmann von der MT Melsungen, Jannik Kohlbacher von der HSG Wetzlar, der gebürtige Rüsselsheimer Erik Schmidt sowie der Frankfurter Steffen Fäth, die inzwischen bei den Berliner Füchsen unter Vertrag stehen.

Aus 28 mach 16

Die Vorbereitung beginnt mit einem Kurzlehrgang am 28. und 29. Dezember in Kamen-Kaiserau. Am 2. Januar kommt das DHB-Team in Stuttgart zusammen und bestreitet zwei Länderspiele gegen Island (5. Januar in Stuttgart, 7. Januar in Neu-Ulm). Am 12. Januar muss sich Prokop dann für sein Aufgebot entscheiden und insgesamt zwölf Spieler wieder nach Hause schicken.

Während der EM 2018 sind maximal sechs Wechsel mit Spielern des erweiterten 28er-Kaders möglich: je zwei während der Vor- und Hauptrunde sowie zwei am Finalwochenende.

Die größte Überraschung des Kaders steht derweil im Tor: Der frühere Weltmeister Johannes Bitter darf sich im Alter von 35 Jahren noch einmal Hoffnungen auf ein großes Turnier machen.