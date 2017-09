Die HSG Wetzlar muss sich jedes Jahr neu erfinden und überlässt bei der Suche nach Neuzugängen nichts dem Zufall. Ein entscheidendes Kriterium des Dauer-Überraschungsclubs: Charakter schlägt Talent.

In der Handball-Bundesliga grüßt jedes Jahr das Murmeltier: Und zwar das aus Wetzlar. Denn Jahr für Jahr verliert die HSG in der Sommerpause Spitzenspieler, muss sich neu aufstellen und überrascht dann. Letztes Beispiel dafür? Der 30:22-Erfolg der Mittelhessen gegen Rekordmeister THW Kiel. Es war ein berauschender Sieg, der mit Problemen in die Saison gestartete Favorit wurde regelrecht zerlegt. "Kiel so auseinanderzunehmen, ist wirklich ungewöhnlich", freute sich HSG-Geschäftsführer Björn Seipp im Gespräch mit dem hr-sport über die sportliche Sensation.

Wolff, Reichmann, Weber - alle waren mal in Wetzlar

Der THW steckt zwar seit Saisonbeginn in einer Krise, die Unterschiede zur HSG sind aber trotzdem weiter riesig. Denn während die Kieler seit Jahren die prominentesten Profis aus dem In- und Ausland in ihrem Kader versammeln, muss Wetzlar jährlich die besten Spieler abgeben. Vor der aktuellen Saison verabschiedete sich Torschützenkönig Philipp Weber aus persönlichen Gründen nach Leipzig, im Sommer 2016 hatten die beiden Europameister Andreas Wolff in Kiel und Steffen Fäth in Berlin neue Herausforderungen gesucht. Eine Liste, die sich noch sehr lange fortsetzen lässt.

"Es ist natürlich immer schwer, diese Jungs regelmäßig zu verlieren", klagt Seipp, der in den Spielzeiten zuvor bereits den Leistungsträgern Kent Tönnesen (2015, Berlin), Tobias Reichmann (2014, Kielce), Kevin Schmidt (2014, HSV) sowie den Müller-Zwillingen Michael und Philipp (2013, Melsungen) alles Gute für ihren weiteren Lebensweg wünschen musste. Die HSG Wetzlar, das Sprungbrett zur großen Handball-Welt. " Ich glaube, so viele Spieler wie wir hat in den vergangenen Jahren sonst niemand in der Bundesliga derart geformt. Wir sind ein Weiterbildungsverein, wie der SC Freiburg im Fußball."

Wandschneider der Vater des Erfolgs

Während das kickende Pendant aus dem Breisgau in den vergangen 15 Jahren dreimal in die 2. Liga abstieg, ist die HSG seit 1998 Mitglied der Handball-Bundesliga. Seit Beginn des Engagements von Coach Kai Wandschneider in der Spielzeit 2012/13 sogar mit überragenden Leistungen. Denn während der Etat im unteren Drittel der Liga blieb, standen in der Tabelle die Plätze sieben, elf, acht, zehn und sechs in der Bilanz. Ein Grund dafür sind Wandschneider (Seipp: "Ein Trainer, der Werte hat und lebt") und sein Team, ein anderer die familiäre Harmonie in Mittelhessen.

Denn bei der HSG wird die Mannschaft nicht nur nach sportlichen Kriterien zusammengestellt, auch das Verhalten und das Wesen der Spieler müssen zu 100 Prozent passen. "Wir haben ein sehr komplexes Auswahlverfahren", erklärt Seipp, der das Scouting gemeinsam mit den Trainern in Eigenregie führt. Sobald Coach Wandschneider einen Profi interessant findet, setzt sich die "Soko Neuzugänge" in Bewegung und untersucht das Umfeld des Umworbenen.

Schweden oder Bosnien - Hauptsache es passt

"Wir treffen uns im Vorfeld immer bei den Spielern, ob in Schweden, Bosnien oder hier. Da merkt man schnell, ob es passt", so Seipp. Am Ende des gegenseitigen Beschnupperns und in Absprache mit dem Aufsichtsrat wird dann eine Entscheidung getroffen, bei der laut Seipp vor allem die inneren Werte zählen: "Am Ende gilt: Charakter geht vor Talent."

Ein sportliches Blind-Date, das in dieser Form wohl auch im nächsten Jahr wieder einige Male zur Aufführung kommen wird. Denn mit Nationalspieler Yannik Kohlbacher und Torhüter Benjamin Buric stehen schon jetzt zwei schwer zu ersetzende Abgänge fest. Die HSG wird sich wieder einmal neu erfinden müssen, die Verantwortlichen müssen erneut einen Umbruch stemmen. Für erhöhten Blutdruck sorgt das bei Seipp aber schon lange nicht mehr: "Wir sind das ja mittlerweile gewohnt." Und zuletzt gab es ja auch Ausnahmen, etwa Kristian Björnsen. Der starke Rechtsaußen ließ lukrative Angebote liegen und verlängerte in Wetzlar. Vielleicht ja der Anfang vom Ende des Weiterbildungsvereins.