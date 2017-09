Handball-Bundesligist HSG Wetzlar ist nicht mehr ungeschlagen. Weil sich die Mittelhessen bei Hannover-Burgdorf zu viele Fehlwürfe leisteten, setzte es am Sonntag die erste Saisonniederlage.

Die HSG Wetzlar hat ihr Auswärtsspiel bei TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag knapp mit 27:30 (15:14) verloren. In einer so ausgeglichenen wie spannenden Partie fiel die Entscheidung vor 4.203 Zuschauern erst in den Schlussminuten. Der Knackpunkt waren zwei Siebenmeter für die Mittelhessen (55. und 56.Minute), die TSV-Keeper Martin Ziemer beide parierte. Kurz darauf setzten sich die Hausherren entscheidend ab.

Für Wetzlar war die Niederlage in Hannover die erste Pleite der noch jungen Saison. Bester Torschütze der Gäste war Alexander Herman mit sieben Treffern.

Weitere Informationen TSV Hannover-Burgdorf - HSG Wetzlar 30:27 (14:15) Tore für Hannover-Burgdorf: Brozovic 7, Mortensen 6/3, K. Häfner 5, Karason 4/3, Johannsen 3, Patrail 3, Böhm 1, Pevnov 1



Tore für Wetzlar: A. Hermann 7, Cavor 6, Kohlbacher 5, Björnsen 2/1, Kneer 2, Ferraz 1, Holst 1/1, Kvist 1, Mirkulovski 1, Pöter 1



Zuschauer: 4.203 Ende der weiteren Informationen

Sendung: heimspiel! bundesliga, hr-fernsehen, 03.09.2017, 21.45 Uhr