Jannik Kohlbacher (r.) hatte gehörigen Anteil am Sieg gegen die Eulen.

Jannik Kohlbacher (r.) hatte gehörigen Anteil am Sieg gegen die Eulen. Bild © Imago

Die HSG Wetzlar hat sich von der Niederlage im Hessen-Derby gegen Melsungen gut erholt. Gegen Ludwigshafen-Friesenheim fanden die Mittelhessen am Donnerstag zurück in die Erfolgsspur.

Die HSG Wetzlar hat ihren Mittelfeldplatz in der Handball-Bundesliga gefestigt. Die Mittelhessen bezwangen am Donnerstag die Eulen aus Ludwigshafen-Friesenheim klar mit 30:21 (13:10). Nach einer passablen ersten Halbzeit zog die HSG nach dem Seitenwechsel das Tempo an und konnte die Gäste deutlich distanzieren.

Die Hausherren zeigten sich vor dem Tor gnadenlos effizient. Eulen-Torhüter Kevin Klier konnte nur rund 17 Prozent der Würfe, die auf seinen Kasten kamen, entschärfen. Top-Scorer der Hausherren war Nationalspieler Jannik Kohlbacher, der sieben Tore zum Sieg beisteuerte. Ludwigshafens Kai Dippe sah kurz vor Spielende die Rote Karte (56.).

Weitere Informationen HSG Wetzlar - Die Eulen Ludwigshafen 30:21 (13:10) Tore Wetzlar: Kohlbacher 7, Ferraz 5, Holst 5/4, Björnsen 4, A. Hermann 4, Kvist 4, Forsell Schefvert 1



Tore Ludwigshafen: Durak 6/4, D. Schmidt 4, Falk 2, Haider 2, Remmlinger 2, Scholz 2, Dietrich 1, Dippe 1, Egelhof 1 Schiedsrichter: Julian Köppl (Magdeburg)/Denis Regner (Magdeburg)



Zuschauer: 4.003

Disqualifikation: - / Dippe (56.) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 16.11.2017, 21 Uhr